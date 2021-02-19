Рада може зібратися на позачергове засідання наступного тижня – Разумков

Верховна Рада України на початку наступного тижня може зібратися на позачергове засідання, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

«Швидше за все, наступного тижня буде позачергова сесія. До мене звернулися колеги з тим, щоб видати їм підписні листи. Вони вже можуть їх отримати в Апараті Парламенту і почати збір підписів. Як тільки підписи з’являться – не пізніше, як у триденний строк, скликається позачергове засідання. Я думаю, що це відбудеться швидше», – сказав він у коментарі телеканалу «Рада».

Він додав, що найближчим часом Верховна Рада розгляне ветований президентом України закон щодо відновлення конкурсів на посади державної служби. За словами Разумкова, народні депутати, які ініціюють позачергове засідання, пропонують розглянути на ньому це питання.

Раніше про те, що позачергове засідання відбудеться 23 лютого, заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із ухваленого закону норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною, повідомив Офіс президента.

Голова держави таким чином пояснив своє рішення ветувати закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, «є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України».

«Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо», – зазначив Зеленський.

Тому голова держави пропонує парламенту вилучити ці норми та розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.

При цьому Зеленський підтримує конкурси на посади державної служби, які тимчасово зупинили під час боротьби з коронакризою.

В уряді підтримали рішення Зеленського. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив 19 лютого в Раді, що ухвалений парламентом закон блокує роботу виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, якого парламент двічі не зміг призначити повноцінним міністром.

«Вчора було накладено вето на відповідний законопроєкт, який був ухвалений і не дає можливості виконувачу обов’язків міністра енергетики керувати міністерством, зокрема, що дуже важливо, підписати річні бюджетні програми, а це означає, що виплата зарплат шахтарям стоїть сьогодні під загрозою через ненаділення повноваженнями в.о. міністра енергетики або призначення чинного міністра енергетики», – сказав Шмигаль.

16 лютого Верховна Рада проголосувала за відновлення конкурсів для кандидатів на посади в міністерствах. У документі йдеться, що якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення його обов’язків на заступників міністра.

При цьому закон дозволяє першому заступнику та заступникам міністра підписувати розпорядження та давати обов’язкові для виконання доручення державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів.

Згідно з документом, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна і та сама особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра понад 30 днів.

Наприкінці січня Верховна Рада України вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром – міністром енергетики.

Від 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко, за рішенням уряду, працює першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

До липня 2020 року Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».