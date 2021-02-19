Зеленський просить Раду не надавати виконувачам обов’язків міністра більше повноважень

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із ухваленого закону норми, які надають виконувачам обов’язків міністра більше повноважень, повідомив Офіс президента.

Голова держави таким чином пояснив своє рішення ветувати закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, «є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України».

«Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо», – зазначив Зеленський.

Тому глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми та розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.

При цьому Зеленський підтримує конкурси на посади державної служби, які тимчасово зупинили під час боротьби з коронакризою.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив 19 лютого в Раді, що вето Зеленського блокує роботу виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, якого парламент двічі не зміг призначити повноцінним міністром.

«Вчора було накладено вето на відповідний законопроєкт, який був прийнятий, і це не дало можливості виконувачу обов'язків міністра енергетики керувати міністерством, зокрема, що дуже важливо, підписати річні бюджетні програми, а це означає, що виплата зарплат шахтарям стоїть сьогодні під загрозою через ненаділення повноваженнями в.о. міністра енергетики або призначення чинного міністра енергетики», – сказав Шмигаль.

16 лютого Верховна Рада проголосувала за відновлення конкурсів для кандидатів на посади в міністерствах. У документі йдеться, що якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення його обов’язків на заступників міністра.

При цьому закон дозволяє першому заступнику та заступникам міністра підписувати розпорядження та давати обов’язкові для виконання доручення державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів.

Згідно з документом, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна і та сама особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра понад 30 днів.