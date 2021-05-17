Рада може провести позачергове засідання для розгляду звільнення трьох міністрів

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів, повідомив спікер Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій та груп.

«З такою пропозицією звернулася фракція «Слуга народу» ще в п’ятницю. Сьогодні йде збір підписів. Якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликане позачергове засідання о 16:00, як зазвичай», – цитує його слова пресслужба парламенту.

Разумков уточнив, що на порядку денному цього засідання стоятимуть три кадрові питання – про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра інфраструктури і міністра охорони здоров’я України.

Водночас Разумков наголосив на необхідності заслухати звіти членів уряду перед голосуванням за їхні звільнення.

Він також не виключив проведення й інших позачергових засідань цього тижня, але можливого порядку денного не оголосив.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.