Кабмін звільнив заступників міністрів економіки, інфраструктури, енергетики та голови ФДМ

Кабінет міністрів 17 травня оприлюднив низку розпоряжень про звільнення співробітників уряду.

Зокрема, уряд звільнив:

Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Світлану Панаіотіді з посади заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 17 травня за власним бажанням

Андрія Єгорова з посади заступника голови Фонду державного майна України з 24 травня 2021 року за власним бажанням

заступника міністра енергетики України Юрія Бойка

заступника міністра енергетики України Олександра Зоріна

При цьому, якщо Клімашевського, Панаіотіді та Єгорова звільняють за власним бажанням, то звільнення Бойка та Зоріна в уряді пояснюють першим абзацом частини другої статті 9 закону України про центральні органи виконавчої влади.

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Ця частина закону передбачає, що заступники міністра можуть бути звільнені з посад за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.