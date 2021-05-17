Кабмін звільнив заступників міністрів економіки, інфраструктури, енергетики та голови ФДМ

Кабінет міністрів 17 травня оприлюднив низку розпоряжень про звільнення співробітників уряду.
Зокрема, уряд звільнив:
- Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Світлану Панаіотіді з посади заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 17 травня за власним бажанням
- Андрія Єгорова з посади заступника голови Фонду державного майна України з 24 травня 2021 року за власним бажанням
- заступника міністра енергетики України Юрія Бойка
- заступника міністра енергетики України Олександра Зоріна
При цьому, якщо Клімашевського, Панаіотіді та Єгорова звільняють за власним бажанням, то звільнення Бойка та Зоріна в уряді пояснюють першим абзацом частини другої статті 9 закону України про центральні органи виконавчої влади.
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Ця частина закону передбачає, що заступники міністра можуть бути звільнені з посад за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.
Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.
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