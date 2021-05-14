«Вимушений захід»: Кабмін встановив граничні націнки на пальне на час карантину – Мінекономіки

Кабінет міністрів запровадив граничні торговельні надбавки на пальне на період дії карантинних обмежень – про таке рішення уряду 14 травня повідомило Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства.

За повідомленням, підприємці муситимуть враховувати надбавку при встановленні роздрібної ціни на пальне, яке продають на автозаправних станціях.

«Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо – це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального. Але в той же час уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушених карантинних обмежень», – цитують у Мінекономіки міністра Ігоря Петрашка.

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Згідно з його позицією, встановлення максимального розміру надбавки «унеможливить маніпуляцію цінами».

Як пояснюють у міністерстві, гранична націнка буде нараховуватися до середньої вартості пального, визначеної на основі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередні 10 років з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.

Кабінет міністрів встановив такі максимальні націнки:

не більше 7 гривень (включаючи податок на додану вартість) на 1 літр для дизельного палива

не більше 5 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів

У міністерстві стверджують, що визначили максимальні надбавки на основі даних міжнародних інформаційних агентств про вартість пального на європейських біржах, статистики та відкритих даних українських інформаційних агенцій щодо роздрібної вартості пального за останні три роки.

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Середню вартість літру дизельного палива та бензину міністерство планує оприлюднювати на своєму офіційному сайті щомісяця до 3, 13 і 23 числа. Постанова Кабінету міністрів набуде чинності з 15 травня.

Раніше намір уряду регулювати ціни на пальне розкритикували в Європейській бізнес асоціації. Учасники бізнес-спільноти закликали Кабінет міністрів не вдаватися до ручного обмеження цін, вказуючи на те, що це суперечить ідеї ринкового ціноутворення.