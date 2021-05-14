Європейська бізнес асоціація засуджує урядове регулювання цін на пальне

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) вважає «неприйнятними» заходи Кабінету міністрів, спрямовані на обмеження цін на автозаправних станцій. Про це йдеться в заяві асоціації, оприлюдненій 14 травня.

Члени об’єднання вказують на те, що заходи уряду суперечать Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, адже «нівелюють роль ринку як регулятора» та загрожує прозорим механізмам формування цін.

«Саме велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших факторів. Механізм граничної торгівельної надбавки ж ставить прозорий бізнес в єдиний «ціновий коридор», а обов’язок завчасного декларування зміни цін спотворить цінову конкуренцію», – йдеться в заяві.

Її підписанти стверджують, що така ситуація порушуватиме законодавство про захист економічної конкуренції. Вони також вказують на те, що в разі державного регулювання влада повинна відшкодувати бізнесу різницю між встановленою та ринковою цінами.

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«Регулювання цін призведе до збитків для бізнесу, а, відповідно, і відобразиться на податкових надходженнях до державного бюджету. Тобто у програші вийдуть усі сторони. Єдиний, хто отримає перемогу – тіньовий бізнес з сумнівною якістю пального, з яким так активно намагається боротись країна», – аргуметують автори звернення.

Відтак ЄБА закликала Кабінет міністрів скасувати ухвалену постанову та не допустити запровадження граничної торгівельної надбавки.

«Ринкова економіка не може базуватись на застарілих механізмах регулювання цін та і риторичним є питання, який саме сигнал це може дати міжнародним інвесторам щодо прогнозованості регуляторної політики країни», – зазначає вона.

Кабінет міністрів 29 березня ухвалив зміни до постанови про стабілізацію цін у зв’язку з пандемією. Він вніс бензин марок А-95, А-92 та дизельне пальне до переліку соціально значущих товарів. Уряд зобов’язав підприємців декларувати зміни роздрібних цін на це пальне, якщо вони підвищують її на 1% і більше «порівняно з роздрібною ціною на момент декларування», за 20 днів до початку застосування нової роздрібної ціни.