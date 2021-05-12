Фонд держмайна просить суд визнати нафтопровід «Самара-Західний напрямок» державним

Фонд державного майна України просить суд визнати за державою право власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

У позовній заяві Фонд держмайна просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на вищевказане нерухоме майно.

19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

23 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні.

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю та тягнеться до західного кордону. Останнім часом цим трубопроводом постачається дизпаливо: експерти оцінюють ці обсяги до 2 мільйонів тонн на рік, або близько 20% українського ринку дизельного пального.