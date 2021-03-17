ВАКС відхилив апеляцію «ПрикарпатЗахідтранс» на повернення частини нафтопродуктопроводу з Росії

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» на рішення суду про арешт частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі ВАКС.

У ВАКС зазначили, що таке рішення суд ухвалив 16 березня.

23 лютого ВАКС наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України.

У СБУ додали, що незаконне вибуття частини нафтопроводу з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.

«Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що розташовані в Україні і забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)», – повідомили в СБУ.

У спецслужбі додали, що спільно з Національним антикорупційним бюро проводять заходи «з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства «Укртранснафта» для вжиття заходів щодо його збереження».

«Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ «ПрикарпатЗахідТранс» на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн. Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави», – йдеться в повідомленні.

19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.



Правоохоронцям доручили розслідувати, як державна власність опинилася у приватних руках.

Раніше у Службі безпеки заявили, що експертові, який сприяв виведенню з державної власності стратегічного об’єкта нафтогазової інфраструктури, повідомили про підозру через неправомірні дії.

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю та тягнеться до західного кордону. Останнім часом цим трубопроводом постачається дизпаливо: експерти оцінюють ці обсяги до 2 мільйонів тонн на рік, або близько 20% українського ринку дизельного пального.

Як з'ясувала програма «Схеми», все паливо, яке йде цим трубопроводом із Росії, проходить через посередника: групу Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого вважають другом Віктора Медведчука.

ТОВ «Прикарпатзахідтранс» має серед переліку власників швейцарську фірму International Trading Partners AG та громадянина Німеччини Анатолія Шефера, який в підсумку також володіє і швейцарською компанією, свідчать бази даних юридичних осіб.

Віктор Медведчук не коментував арешту частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».