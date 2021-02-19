РНБО постановила повернути у державну власність частину нафтопроводу довжиною 1433 кілометри

Рада національної безпеки України на засіданні 19 лютого ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частину нафтопроводу.

«Згідно зі статтею сьомою Закону України «Про трубопровідний транспорт», «магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України». Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України», – повідомили в офісі президента.

Правоохоронцям доручили розслідувати, як державна власність опинилася у приватних руках.

Під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив журналістам, що йдеться про нафтопровід «Самара – Західний напрямок».

Раніше у Службі безпеки заявили, що експертові, який сприяв виведенню з державної власності стратегічного об’єкта нафтогазової інфраструктури, повідомили про підозру через неправомірні дії. Підозру оголосили за статтями «зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг експерта» та «складання та надання суду завідомо неправдивого висновку».

В Офісі генпрокурора уточнили, що виведеною із держвласності виявилася частина трубопроводу «Самара-Західний напрямок», а у зловживанні підозрюється колишній заступник директора ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу». Його імені не називають.