Експерт дослідного інституту став підозрюваним у справі про виведення з держвласності частини нафтопроводу – СБУ

У Службі безпеки заявили, що експертові, який сприяв виведенню з державної власності стратегічного об’єкта нафтогазової інфраструктури, повідомили про підозру через неправомірні дії.

«Фігурант сприяв у реалізації оборудки, організаторами якої були посадовці комерційної структури. Справа щодо права власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу роками розглядалася у суді. Саме неправдиві висновки експерта одного з державних дослідних інститутів змусили суд переглянути рішення на користь замовників оборудки, внаслідок чого вказаний об’єкт вибув з державної власності і перейшов комерційній структурі. Проведеною під час розслідування експертизою висновки заангажованого експерта повністю спростовано», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозру оголосили за статтями «зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг експерта» та «складання та надання суду завідомо неправдивого висновку».

В Офісі генпрокурора уточнили, що виведеною із держвласності виявивилася частина трубопроводу «Самара-Західний напрямок», а у зловживанні підозрюється колишній заступник директора ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу». Його імені не називають.

Триває досудове слідство.