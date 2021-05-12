Уряд створив Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Бюро економічної безпеки створено. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади й буде займатися усіма злочинами у сфері економіки. Створення Бюро економічної безпеки – це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу», – повідомив Шмигаль.

За його словами, створення Бюро економічної безпеки є одним із фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції.

«БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес та стане новим аналітичним підходом до розслідувань у сфері фінансово-економічних злочинів», – додав прем’єр.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Було визначено, що Бюро економічної безпеки:

проводить оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;

здійснює розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності;

здійснює аналітичне забезпечення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності;

збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, факторів, що їх детермінують, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру в цій сфері.

Створення Бюро економічної безпеки було одним із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.