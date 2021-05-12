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12 травня 2021, Київ 16:54
Новини | Політика

Уряд створив Бюро економічної безпеки

Створення Бюро економічної безпеки було одним із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Бюро економічної безпеки створено. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади й буде займатися усіма злочинами у сфері економіки. Створення Бюро економічної безпеки – це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу», – повідомив Шмигаль.

За його словами, створення Бюро економічної безпеки є одним із фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції.

«БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес та стане новим аналітичним підходом до розслідувань у сфері фінансово-економічних злочинів», – додав прем’єр.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Було визначено, що Бюро економічної безпеки:

  • проводить оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
  • здійснює розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності;
  • здійснює аналітичне забезпечення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності;
  • збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, факторів, що їх детермінують, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру в цій сфері.

Створення Бюро економічної безпеки було одним із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.

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