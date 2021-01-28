Верховна Рада проголосувала за створення Бюро економічної безпеки. У другому читанні та в цілому законопроєкт підтримали 242 народні депутати.
Згідно з документом, Бюро економічної безпеки України є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.
Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки:
- проводить оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
- здійснює розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності;
- здійснює аналітичне забезпечення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності;
- збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, факторів, що їх детермінують, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру в цій сфері.
Бюро економічної безпеки замінить Податкову міліцію. Його створення було одним із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.
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