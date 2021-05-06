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06 травня 2021, Київ 16:56
Новини | Події

СБУ заблокувала схему виробництва пального на нелегальному нафтопереробному заводі

Для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій

Служба безпеки України повідомила про те, що на Дніпропетровщині її спіробітники заблокували масштабну схему з промислового виробництва і збуту контрафактного пального.

«За оперативною інформацією, щодня ділки виробляли оптові партії дизпалива сумнівної якості на мільйони гривень. Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які знаходились на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей. Також для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій», – повідомила пресслужба СБУ.

За даними відомства, під час обшуків правоохоронці виявили понад 160 тонн контрафактного пального, обладнання і документацію.

«У межах кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Інформації про те, чи були затримані причетні до схеми особи в СБУ не вказують.

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