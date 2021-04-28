В уряді назвали нові правила отримання субсидій із травня

Від травня починають діяти нові правила для отримання субсидій, які забезпечать «справедливість у нарахуваннях», заявили у Кабінеті міністрів.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде надіслати протягом наступних п’яти місяців, зокрема онлайн або поштою, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 квітня.

За його словами, наразі 92% отримувачів субсидії отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію «живими» грошима, наголосив голова уряду.

«Також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку більше ніж 100 тисяч гривень, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень – вам субсидію не призначать. Тобто, для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться», – сказав Шмигаль.

Уряд на засіданні 14 квітня посилив вимоги для надання житлових субсидій.

Минулого місяця Міністерство фінансів повідомило, що верифікувало близько 455 мільярдів гривень державних виплат, здійснених у 2020 році і надало близько 2,5 мільйона рекомендацій щодо додаткової перевірки.

У Мінфіні уточнили, що найбільше виявлено невідповідностей під час верифікації субсидій, вони становили 70% від загальної кількості рекомендацій щодо проведення додаткової перевірки правомірності виплат.