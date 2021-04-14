Уряд посилив вимоги для надання житлових субсидій

Кабінет міністрів України на своєму позачерговому засіданні 14 квітня ухвалив проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню і «здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів», повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, документ пропонує:

переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема, під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;

скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо ухвалення рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;

посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій із купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону.

Минулого місяця Міністерство фінансів повідомило, що верифікувало близько 455 мільярдів гривень державних виплат, здійснених у 2020 році і надало близько 2,5 мільйона рекомендацій щодо додаткової перевірки,

У Мінфіні уточнили, що найбільше виявлено невідповідностей під час верифікації субсидій, вони становили 70 % від загальної кількості рекомендацій щодо проведення додаткової перевірки правомірності виплат.