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12 березня 2021, Київ 23:17
Новини | Економіка

Мінфін виявив 1,6 мільярда сумнівних державних виплат за 2020 рік

Найбільше невідповідностей виявили під час верифікації субсидій

Міністерство фінансів Украни верифікувало близько 455 мільярдів гривень державних виплат, здійснених у 2020 році і надало близько 2,5 мільйона рекомендацій щодо додаткової перевірки, повідомляє відомство 12 березня.

Загальна сума виплат, які планують перевірити, становить 1,6 мільярда гривень.

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«Найбільше виявлено невідповідностей під час верифікації субсидій. Вони становили 70 % від загальної кількості рекомендацій щодо проведення додаткової перевірки правомірності виплат», – йдеться в повідомленні міністерства.

За його даними на прикладі грудня 2020 року, найбільш поширені рекомендації стосуються таких виплат:

  • здійснення державної виплати після смерті реципієнта
  • купівля земельної ділянки, житла, транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або послуг на суму понад 50 тисяч гривень
  • наявність у сім’ї транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше п’яти років
  • отримання субсидій одночасно за двома різними адресами

«В 2020 році підтверджено 78 % опрацьованих органами, що здійснюють державні виплати, рекомендацій Мінфіну. Здійснювана Мінфіном верифікація дозволила органам, що здійснюють державні виплати, припинити неправомірні виплати, а також сприяла упередженню безпідставного нарахування таких виплат у майбутніх періодах», – заявляють у відомстві.

Як додають у Мінфіні, у 2021 році міністерство планує запровадити превентивну верифікацію, яка буде здійснюватися на етапі звернення громадянина щодо виплати.

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