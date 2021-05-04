Наглядова рада «Нафтогазу» припускає відставку правління через призначення Вітренка – лист

Правління компанії «Нафтогаз», можливо, залишить свої посади слідом за наглядовою радою – про це йдеться в листі наглядової ради компанії до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Текст листа оприлюднило інформаційне агентство «Інтерфакс».

Рада нагадує, що її члени подали заяви про відставку 30 квітня, відтак їхні повноваження будуть припинені 14 травня.

«Правління дало чітко зрозуміти,що не обов’язково залишиться в «Нафтогазі», якщо його очолюватиме призначений голова правління Юрій Вітренко, який, здається, незнайомий з програмою поточної трансформації, хід якої він планує змінити. На наш погляд, це було б великим кроком компанії назад», – йдеться в листі.

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Автори листа – голова ради Клер Споттусвуд та незалежні члени Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден – також прокоментували незадовільну оцінку урядом роботи компанії.

Зокрема, нормалізований прибуток «Нафтогазу» за 2020 рік оцінюють у 3,2 мільярда гривень порівняно з 2,6 мільярда за 2019-й. При цьому в бюджет компанія сплатила 141 мільярд гривень, що в раді оцінюють у 13% надходжень до державного бюджету.

Також автори листа вказують на такі цифри:

рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 рік становить 19,5 мільярда гривень (у 2019-му – 6,9 мільярда)

капітальні витрати у 2020 році становлять 15 мільярда гривень (на 46% менше, ніж у 2019-му)

вільний рух грошових коштів залишається на рівні 8,1 мільярда гривень

«Наразі компанія увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року, що стало досягненням чинного правління до зміни голови правління», – заявляють у наглядовій ради.

Представники органу не оскаржують повноваження Кабінету міністрів припиняти його повноваження, проти розкритикували те, що це було зроблено для звільнення голови правління Андрія Коболєва. Автори листа розцінили це як порушення стандартів корпоративного управління та вказали на те, що Кабмін не комунікував із радою перед цим рішенням.

«Якщо Уряд мав певні суттєві перестороги щодо роботи попереднього голови правління, це також було б необхідно обговорити з наглядовою радою, оскільки і він, і ця наглядова рада завжди керувалися тим, що, як ми вважали після належних дискусій, відповідає кращим інтересам Компанії та в довгостроковій перспективі – інтересам акціонера і, зрештою, України», – зазначають вони.

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При цьому Юрія Вітренка наглядова рада «жодного разу не вважала» можливим кандидатом на голову правління. Як нагадали в органі, він не був обраний до складу нового правління в 2020 році, а його звільнення вважають «об’єктивним».

«Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції лише на короткий проміжок часу для того, щоб змінити голову правління. І все це відбулося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основоположними практиками корпоративного врядування. Ба більше, всупереч кращим практикам належний конкурс на заміщення посади голови правління не проводився», – стверджують автори листа.

Вони також нагадують, що Вітренко негативно відгувався про роботу правління «Нафтогазу» на посаді виконувача обов’язків міністра енергетики, і це також навряд чи заохотить членів правління залишитися на посадах.

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«У короткостроковій перспективі шкода, якої атака на корпоративне врядування завдала репутації України як інвестиційнопривабливої країни, вже є істотною. Ціна, яку сплатить народ України у середньо- та довгостроковій перспективі, буде високою, навіть якщо прийняті рішення будуть скасовані. Незалежно від того, чи були такі дії навмисними, це – велика перемога для Росії», – підсумовують у наглядовій раді.

Уряд та прем’єр-міністр Шмигаль наразі не коментували цього листа.

28 квітня Кабінет міністрів України звільнив із посади голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і призначив на цю посаду Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором «Нафтогазу».

Для цього Кабмін на своєму засіданні, проведеному як загальні збори акціонерів «Нафтогазу», припинив повноваження членів наглядової ради компанії, за відсутності наглядової ради, порушуючи статут, звільнив Коболєва і призначив Вітренка, після чого переобрав наглядову раду в попередньому складі. Її поновлені повноваження набули чинності 30 квітня.