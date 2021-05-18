Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Степанова

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

За рішення проголосували 292 народні депутати.

Перед цим парламент звільнив міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, які подали у відставку.

Подання на звільнення Степанова вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді.

Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.