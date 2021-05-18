Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія

Верховна Рада України 18 травня відправила у відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія. Це рішення підтримали 282 народних депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу».

18 травня Верховна Рада України проводить позачергове засідання. Депутати розглядають відставку трьох міністрів – міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Криклій та Петрашко написали заяви про відставку за власним бажанням, а подання на звільнення Степанова подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.