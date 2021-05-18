Кадрові питання щодо міністрів ВР розглядатиме у вівторок після 16:00 – розпорядження Разумкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 18 травня позачергового пленарного засідання парламенту щодо розгляду кадрових питань.

В опубілкованому розпорядженні йдеться, що воно скликається на 16:00 18 травня на вимогу 155 народних депутатів.

«Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 18 травня 2021 року, на якому розглянути такі питання: 1) про звільнення Криклія Владислава Артуровича з посади міністра інфраструктури України; 2) про звільнення Петрашка Ігоря Ростиславовича з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 3) про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні у першій половині дня проходитиме звичайне пленарне засідання Верховної Ради, на якому депутати розглядатимуть, серед іншого, законопроєкти, пов’язані з протидією COVID-19, продажем лікарських засобів, розширенням повноважень інспекторів з паркування тощо.

Також у порядку денному розгляд проєктів законів у другому читанні, серед яких зміни до законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про автомобільні дороги», йдеться на сайті ВР.

Спікер Дмитро Разумков напередодні не виключив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду питань про відставку трьох міністрів. У понеділок владна фракція «Слуга народу» на засіданні затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка – на посаду міністра економіки – першого віцепрем’єр-міністра, а Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я.