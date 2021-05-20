Ляшко, Любченко, Кубраков: що відомо про кандидатів у міністри?

Верховна Рада України сьогодні може розглянути питання щодо призначення нових членів Кабінету міністрів. Міністром охорони здоров'я може стати Віктор Ляшко, міністром економіки – першим віцепрем'єр-міністром – Олексій Любченко, міністром інфраструктури – Олександр Кубраков. Що відомо про цих людей? Радіо Свобода інформує коротко

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я України

Народився 24 квітня 1980 року в селі Осова Дубовицького району Рівненської області.

Освіта і досвід роботи

Із 1997-го до 2003 року навчався в Національному медичному університеті імені Богомольця.

Із 2003-го до 2010-го працював у санітарно-епідеміологічній службі в Київській області.

У 2011 році Віктор Ляшко перейшов до Міністерства охорони здоров’я. У міністерстві спочатку працював головним спеціалістом, а потім став директором департаменту Санітарно-епідеміологічної служби України.

Із 2013 року до початку 2014-го працював на посаді керівника Київського обласного лабораторного центру СЕС.

У 2015-му здобув кваліфікацію магістра державного управління в сфері охорони здоровʼя. Закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при президентові України на факультеті Державного управління в галузі охорони здоровʼя.

2016 року був слухачем курсу тематичного удосконалення «Сучасні аспекти громадського здоровʼя», організованого Національним медичним університетом імені О. Богомольця у співпраці з Каліфорнійським університетом (м. Сан-Франциско).

2017-го Віктор Ляшко пройшов Барселонський курс ВООЗ щодо посилення систем охорони здоровʼя для поліпшення контролю і лікування туберкульозу.

У 2018 році співпрацював із громадською організацією «Платформа здоровʼя».

Того ж року повернувся на державну посаду – заступника генерального директора Центру громадського здоровʼя.

2019 року увійшов до лав партії «Слуга народу».

У грудні 2019 року Віктор Ляшко став заступником міністра охорони здоровʼя України. На цій посаді він брав участь в евакуації громадян України з охопленого епідемією коронавірусу міста Ухань у Китаї.

З березня 2020 року Віктор Ляшко є головним санітарним лікарем України.

Віктора Ляшка називають автором проєкту запровадження карантину в Україні у березні 2020 року.

Майно

Віктор Ляшко задекларував:

квартиру у Броварах площею 110 квадратних метрів;

земельну ділянку у вишгородському районі Київщини площею 1 200 квадратних метрів;

автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Олексій Любченко – міністр економіки – перший віцепрем'єр України

Народився 21 вересня 1971 року у селі Орловець Черкаської області.

Освіта і досвід роботи

З 1988 року по 1993-й навчався у Київському державному економічному університеті за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Має ступінь кандидата економічних наук.

У 1993-1994 роках Любченко працював експертом програми «Макроекономіка» Центру ринкових реформ у Києві.

З 1994-го по 1997-й працював у Смілянськой міськой раді старшим економістом, завідувачем відділу комунальної власності та підприємництва, завідувачем відділу управління комунальною власністю Управління економіки та майна міста виконкому міськради.

У 1998 році призначений начальником управління економіки та майна міської ради та заступником міського голови з питань діяльності органів ради.

У 1999 році був заступником начальника управління з питань економіки Черкаської ОДА.

Того ж року перейшов на роботу на посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації в Кіровоградській області.

У 2003 року Любченка призначають головою Державної податкової адміністрації у Черкаській області.

У 2005 році став заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Із 2007-го по 2009-й – докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

А 2009-го до 2011 року – заступник голови Державної податкової адміністрації України.

До 2012 року працював директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України.

З 2012-го до 2014 року був помічником народного депутата Віктора Тимошенка.

У 2014-2015 роках Олексій Любченко перебував на посаді радника голови Державної фіскальної служби України.

Від 2015 року працював першим віцепрезидентом в ПАО «Украгрохімхолдинг».

Майно

Згідно з декларацією, Любченко не володіє нерухомістю.

У нього є право користування квартирою у Черкасах, яка належить Черкаській міськраді.

Він живе з дружиною в квартирі в Києві площею 165,7 м кв., яка належить Галині Любченко. У власності дружини є частина квартири в Смілі Черкаської області, квартира в Києві і земельна ділянка в Кіровоградській області.

Любченко також вказав у декларації мисливський карабін Blaser, водний транспортний засіб Buster, наручний годинник Breguet.

У дружини чиновника є водний транспортний засіб Bombardier, автомобілі Land Rover Evoque і Nissan Micra 1,2, годинник Breguet і ювелірні прикраси.

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України

Народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську Дніпропетровської області.

Освіта і досвід роботи

Закінчив Київський економічний університет за спеціальністю – маркетолог, а також короткотермінову програму у «Harvard Kennedy School».

Працював у сфері інформаційних технологій. Після роботи начальником відділу маркетингу у «Київстарі» став радником спочатку голови КМДА Олександра Попова, а потім – радником з IT Віталія Кличка.

У 2016 році став співзасновником ТОВ «Місто для людей» – компанії із обслуговування уведених в експлуатацію багатоповерхових будинків. Наступні кілька років однойменні компанії з’явилися й в інших містах України: Маріуполі, Миколаєві, Дніпрорудному, Енергодарі.

2019 року став депутатом Верховної Ради за списком партії «Слуга народу».

У листопаді 2019 року переміг у конкурсі на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України, у грудні 2019-го склав депутатський мандат.

Майно

Згідно з декларацією, Кубраков володіє: