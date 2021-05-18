Наступна партія вакцини Pfizer очікується після 7 червня – Ляшко

Наступна поставка в Україну вакцини Pfizer від коронавірусу очікується після 7 червня. Про це на форумі «Україна 30» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Чергова партія постачання вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX вакцини Pfizer приїхала до України. Близько 130 000 доз вакцини – це одна з поставок з партії в 500 тисяч доз, яка поставлятиметься протягом тижня у рамках COVAX… Наступну поставку м-РНК вакцини в рамках глобальної ініціативи ми очікуємо на тижні з 7 червня», – зазначив Ляшко.

18 травня Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX отримала додатково понад 122 тисячі доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Раніше у МОЗ повідомляли, що щеплення цією партією вакцини Pfizer працівникам закладів освіти (дитячих садків, шкіл, коледжів, закладів вищої освіти) почнуть робити з 24 травня. Ідеться не лише про вчителів, а про весь персонал освітніх закладів: охоронців, бухгалтерів, кухарів, технічних працівників тощо.

За попередніми підрахунками, вакцинувати планують 180 тисячам працівників закладів освіти.

За минулу добу від COVID-19 в Україні вакцинували понад 17 тисяч людей, від початку вакцинальної кампанії – 948 332 людини.