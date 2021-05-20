Рада призначила керівника «Укравтодору» на посаду міністра інфраструктури

Верховна Рада України призначила керівника «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Таке рішення на засіданні 20 травня підтримали 284 народних депутати.

Кубраков склав присягу.

Напередодні комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав кандидатуру Кубракова і рекомендував парламенту проголосувати за нього.

Раніше сьогодні Верховна Рада призначила Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ.

Сьогодні парламент також розгляне питання про призначення Олексія Любченка міністром економіки – першим віцепрем’єр-міністром.

Олександр Кубраков 2019 року став депутатом Верховної Ради за списком партії «Слуга народу».

У листопаді 2019 року він переміг у конкурсі на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України, у грудні 2019-го склав депутатський мандат.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Прем’єр Денис Шмигаль запропонував кандидатуру Олексія Любченка подали на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я.