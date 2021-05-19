Шмигаль вніс до парламенту кандидатури на посади міністрів – пресслужба

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради кандидатури на посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки, міністра інфраструктури та міністра охорони здоров’я. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі прем’єра 19 травня.

За даними пресслужби, кандидатуру Олексія Любченка подали на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров'я.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова. За це рішення проголосували 292 народні депутати.

Перед цим парламент звільнив міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, які подали у відставку.

Подання на звільнення Степанова вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.