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20 травня 2021, Київ 00:37
Новини | Політика

Комітет Ради підтримав кандидатуру керівника «Укравтодору» на посаду міністра інфраструктури

18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів

Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав кандидатуру керівника «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Комітет рекомендував парламенту проголосувати за Кубракова.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Прем’єр Денис Шмигаль запропонував кандидатуру Олексія Любченка подали на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я.

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