Рада призначила Любченка міністром економіки

Верховна Рада України призначила Олексія Любченка міністром економіки – першим віцепрем’єром. Таке рішення на засіданні 20 травня підтримали 293 народних депутати. Любченко склав присягу міністра.

Раніше сьогодні парламент призначив нового голову МОЗ, ним став Віктор Ляшко, і міністра інфраструктури – Олександра Кубракова.

У квітні Кабінет міністрів знову призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.

Любченко вперше був призначення головою Державної податкової служби 29 квітня 2020 року.

До цього був першим віцепрезидентом приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» і радником голови відділу радників Департаменту забезпечення діяльності Державної фіскальної служби.

У 2009 році він став заступником голови Державної податкової адміністрації України.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Прем’єр Денис Шмигаль запропонував кандидатуру Олексія Любченка подали на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я.