Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
14 квітня 2021, Київ 15:56
Новини | Політика

Уряд знову призначив Любченка головою Державної податкової служби

Термін співпраці з головою Державної податкової служби розрахований на п’ять років

Кабінет міністрів знову призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України. Термін співпраці з ним розрахований на п’ять років. Нове рішення набуває чинності 20 квітня.

Любченко вперше був призначення головою Державної податкової служби 29 квітня 2020 року.

До цього був першим віцепрезидентом приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» і радником голови відділу радників Департаменту забезпечення діяльності Державної фіскальної служби.

У 2009 році він став заступником голови Державної податкової адміністрації України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG