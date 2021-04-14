Уряд знову призначив Любченка головою Державної податкової служби

Кабінет міністрів знову призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України. Термін співпраці з ним розрахований на п’ять років. Нове рішення набуває чинності 20 квітня.

Любченко вперше був призначення головою Державної податкової служби 29 квітня 2020 року.

До цього був першим віцепрезидентом приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» і радником голови відділу радників Департаменту забезпечення діяльності Державної фіскальної служби.

У 2009 році він став заступником голови Державної податкової адміністрації України.