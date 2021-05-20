Зеленський розповів, чи побачать українці санкції проти Коломойського і Фірташа

Президент України Володимир Зеленський коротко відповів на запитання про те, чи побачать українці санкції проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.

«Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як колега рекламував свою програму, а я вам нашу – дивіться нас щоп’ятниці», – сказав Зеленський під час пресконференції 20 травня, не навівши жодних інших подробиць.

Раніше цього місяця Володимир Зеленський анонсував зменшення числа олігархів, поки всі вони не стануть «просто великими бізнесменами». Першим у цьому ряду він назвав Віктора Медведчука, додавши, що «будуть ще мінуси».

Обвинувачений у державній зраді Медведчук відкинув звинувачення і назвав їх «політичною розправою».

Критики Зеленського неодноразово закидали чинному президенту лояльність до Ігоря Коломойського, з телеканалом якого нинішній глава держави співпрацював до свого обрання навесні 2019 року. Саме в ефірі «1+1» у новорічну ніч Зеленський оголосив, що має намір балотуватися на посаду президента України.