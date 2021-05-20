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20 травня 2021, Київ 06:42
Новини | Політика

Зеленський 20 травня дасть пресконференцію за підсумками 2 років президентства

Захід почнеться о 12:00 і відбуватиметься на держпідприємстві «Антонов»

Володимир Зеленський 20 травня проведе пресконференцію за підсумками двох років свого президентства. Захід почнеться о 12:00 і відбуватиметься на держпідприємстві «Антонов», повідомив напередодні Офіс голови держави.

У зв’язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході, додали в ОП 19 травня.

Захід транслюватимуть онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив Радіо Свобода, що пресконференція Зеленського за підсумками дворічного перебування на посаді президента України відбудеться у «нетиповій, але об’ємній промлокації» і триватиме близько двох – двох із половіною годин.

Попередня пресконференція Зеленського відбулася 20 травня 2020 року просто неба.

21 квітня 2019 року Зеленський переміг у другому турі виборів президента. 20 травня він склав присягу і вступив на посаду президента. 10 жовтня того ж року Зеленський зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.

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