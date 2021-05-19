Чому Зеленський так хоче зустрітися з Путіним?

Москва продовжує відмовляти Києву в проведенні зустрічі «нормандського формату» без попередніх умов. У МЗС Росії напередодні підкреслили: такі переговори можливі, але тільки за умови «значущого порядку денного». Раніше президент Росії Володимир Путін наполягав: він готовий спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським лише про відносини Росії та України. А про Донбас президент РФ пропонує українському колезі домовлятися з «керівниками» «ЛДНР». Однак Зеленський хоче говорити про це саме з Путіним. Навіщо Зеленський бажає такої зустрічі, якщо Кремль не йде на жодну поступку щодо війни на Донбасі?

Завтра (20 травня) мине два роки президентства Володимира Зеленського. У перші пів року своєї каденції президент України регулярно спілкувався з російським керівником Володимиром Путіним – майже щомісяця. Але потім паузи ставали все довшими і зрештою спілкування перервалося. Загалом було сім розмов Зеленського і Путіна (одна з них очна, за столом переговорів) – шість позаторік і одна торік.

Коли говорили і про що

11 липня 2019 року – (знайомство, ініціатор Зеленський)

Новий президент України відразу висловив бажання вести переговори з російським керівником заради миру на Донбасі, стосовно обміну утримуваними особами. Однак Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та вступом на посаду 20 травня 2019 року. Президент Росії привітає Зеленського з першими успіхами в «урегулюванні внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами в нормалізації російсько-українських відносин», – зазначав у травні речник господаря Кремля Дмитро Пєсков. Через два місяці перша телефонна розмова Путіна і Зеленського таки відбулася, зателефонував Зеленський. Пєсков не уточнював, чи вітав його керівник українського главу держави. «Сам факт першого спілкування президентів Росії і України дуже важливий», – сказав прессекретар і повідомив, що розмова-знайомство тривала 20 хвилин.

Коментар Зеленського був таким: «Усі партнери України проти навіть того, щоб я подзвонив Путіну. Я вирішив подзвонити Путіну, тому що це питання, перш за все, України, це питання наших громадян. Тому ми самі повинні дякувати нашим західним партнерам за підтримку, але мати свою думку. Тому я подзвонив Володимиру Путіну. Всі мене лякали цією розмовою... Але говорив я стосовно наших людей. Але чого боятись, коли правда на твоєму боці?» – запитав президент України.

7 серпня 2019 року (ініціатор Зеленський)

За словами Зеленського, темою розмови була загибель чотирьох українських військових унаслідок обстрілу на Донбасі 6 серпня 2019 року. Що саме сказав з приводу цього інциденту Путін, не повідомляли.

7 вересня 2019 року (ініціатор Зеленський)

«Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу», – повідомив Офіс президента України.

А Кремль поінформував, що і цю розмову ініціював Зеленський. У Путіна також позитивно оцінили «звільнення і передачу утримуваних осіб». Йдеться про обмін, під час якого російська сторона передала Києву 35 осіб. Серед них були, зокрема, українські політв'язні Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух, полонені українські моряки.

А Київ передав Москві, зокрема, громадянина України, бойовика «ДНР» Володимира Цемаха. Українські спецслужби, як повідомлялося, таємно вивезли його з підконтрольного російським гібридним силам Сніжного (Донеччина) на підконтрольну Україні територію як свідка у справі збиття літака MH17 ракетою із ЗРК «Бук».

25 листопада 2019 року (ініціатор Зеленський)

Зеленський наголосив на важливості повернення Росією українських кораблів. Водночас він відзначив необхідність повернення всього озброєння, обладнання та документації, що були на цих судах. Також Зеленський і Путін обговорили газові переговори Україна – Росія – ЄС. Пресслужба Кремля поінформувала, що розмова відбулася «з урахуванням запланованого на 9 грудня 2019 року в Парижі саміту «нормандського формату».

9 грудня 2019 року (Паризький саміт у «нормандському форматі»)

Перша і поки що єдина очна, за столом переговорів, зустріч Зеленського і Путіна. Разом із ними за столом переговорів сиділи президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Відбулася і окрема зустріч президентів України та Росії. Домовилися, що наступна зустріч може відбутися через 4 місяці, а до неї мали здійснити обмін утримуваними особами, припинення обстрілів під цілодобовим моніторингом спостерігачів ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.

31 грудня 2019 року (ініціатор Зеленський)

Зеленський і Путін привітали один одного з новорічними святами та ще одним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони відзначили укладення контракту про транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

14 лютого 2020 року (ініціатор Зеленський)

Зеленський і Путін обговорили підготовку до наступної зустрічі лідерів «нормандської четвірки». Путін наголосив на неприпустимості «спотворення правди» про Другу світову війну. Незадовго до цієї розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак не виключав персональної зустрічі Зеленського з Путіним, але таких домовленостей не було.

Півтора року не говорять

На Паризькому саміті поговорити знову домовилися в квітні 2021-го. Проте вже майже півтора року зустріч Зеленського і Путіна відкладається, вдається зібрати хіба що радників президентів у «нормандському форматі». Але і з цим чимало труднощів. Припинилися й телефонні розмови Зеленського і Путіна. Господар Кремля активно обговорює врегулювання на Донбасі з тими ж Меркель і Макроном, але без Зеленського.

Однак президент України знову і знову пропонує Путіну зустрітися. Зокрема, Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі 26 березня цього року чотирьох українських військових на Донбасі. Але президент Росії відмовив. Про це повідомляв радник української делегації в Тристоронній контактній групі і радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович у «Суботньому інтерв'ю» Радіо Свобода.

«Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовців і двоє були поранені, президент Зеленський намагався провести консультації з усіма лідерами, включаючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча є ще вищий рівень, ніж мій, вдалося провести переговори з Макроном і Меркель (президентом Франції і канцлеркою Німеччини – ред). Путін відмовив. І наступного дня з’явилася (з боку Росії – ред.) відповідна заява, що ми не бачимо, про що говорити», – сказав Арестович.

У квітні цього року Зеленський пропонував зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна». Як наголосив Зеленський, зустріч потрібна, щоб «зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат». У відповідь президент Росії пообіцяв залюбки прийняти Зеленського у Москві. Однак за умови: розглядати тільки двосторонні відносини. А про Донбас Путін пропонує українському колезі домовлятися з «керівниками» «ЛДНР».

А Зеленський знову кличе зустрітися. В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica він назвав Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з президентом Росії саме про Донбас. У відповідь Пєсков стверджував, що Кремль не отримував такої офіційної пропозиції. Речник Путіна не раз підкреслював: «зустріч заради зустрічі не потрібна нікому». Мовляв, ситуація з виконанням домовленостей саміту в Парижі не дає рухатися вперед.

Не говорять і що?

А напередодні заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив: Росія готова до переговорів у «нормандському форматі». Але за умови «значущого порядку денного».

«Якщо нам запропонують значущий порядок денний і буде видно якісь обриси можливих домовленостей, ми готові, звичайно, до таких контактів», – сказав дипломат, відповідаючи на запитання про заклик Києва провести зустріч радників і глав МЗС «нормандської четвірки».

Як стверджував Радіо Свобода експерт-міжнародник Олександр Хара, «значущий порядок денний» для Москви у переговорах із Києвом – «капітуляція України».

«Усі ці такі новини, коментарі з Росії – готові вони чи неготові, який порядок денний… Порядок денний для Росії прийнятний єдиний – капітуляція України у маленьких та великих кроках. Тому на зустріч із такою метою президент Зеленський піти не може і не піде. Як би його не критикували, він не є зрадником, він не є проросійською людиною. До Зеленського є питання, але він абсолютно чітко зрозумів, з ким має справу (у переговорах із Росією – ред.)» – вважає експерт.

Якщо Зеленський це «чітко зрозумів», то чому ж він наполегливо шукає можливостей зустрітися з Путіним? Олександр Хара не вбачає тут суперечності.

«У Зеленського є політичні зобов’язання перед Україною, перед українською громадою. І він щиросердечно вірить, що якісь моральні речі або якісь аргументи можуть переконати людожерський режим Путіна припинити війну проти України. Переконати, не поступаючись ключовими речами», – стверджує експерт.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков запевняв, що «Росія не є загрозою для жодної країни світу, в тому числі не становить загрозу для України», а за відсутність миру на Донбасі несе відповідальність Україна, яка не бажає виконувати Мінські домовленості й не здійснює «правового оформлення особливого статусу Донбасу».

Тим часом Росія не поспішає відводити свої війська, країна-агресор є основною загрозою безпеці, на що Україна повинна відповісти розвитком потенціалу стримування, зокрема підвищенням боєздатності ЗСУ. Про це днями говорили президент та очільники міністерств під час форуму «Україна 30. Безпека країни».

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, понад 13 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: