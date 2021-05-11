Росія не відводить свої війська, але і на потужну ескалацію не наважиться – Зеленський під час «Україна 30»

Росія не поспішає відводити свої війська, країна-агресор є основною загрозою безпеці, на що Україна повинна відповісти розвитком потенціалу стримування, зокрема підвищенням боєздатності ЗСУ. Про це говорили президент та очільники міністерств під час форуму «Україна 30. Безпека країни».

Програма форуму передбачає, що протягом трьох днів державні посадовці, політики та експерти обговорять стратегії захисту і оборони України. На сайті «Україна 30» анонсовані такі теми обговорення:

Як Держава дбає про безпеку сьогодні та якою вона буде за кілька років;

Якими є і повинні стати Українська армія, Національна гвардія, Служба безпеки, Національна поліція, Державна прикордонна служба;

Що зроблено у сфері інформаційної безпеки, розвитку оборонно-промислового комплексу?

Які реформи Україна буде проводити та до яких кроків вдаватиметься заради членства в НАТО?

Великого відведення ми не побачили – Зеленський

Форум «Україна 30», присвячений безпеці, відкрив у вівторок, 11 травня, президент України Володимир Зеленський. Свою промову він присвятив основним засадам Стратегії національної безпеки України. Глава держави зосередив увагу загрозам з боку Росії.

Серед іншого, Володимир Зеленський завив, що насправді Кремль, попри усі його запевнення, не відвів війська від спільного українсько-російського кордону.

За словами президента, українська сторона «майже не зафіксувала» відведення військових підрозділів, техніки та озброєння з боку Росії.

«Близько 3-х з половиною тисяч військового контингенту пішло назад – але це тільки ті, хто був на тимчасово окупованій території Криму, більше великого відведення ми не побачили і ми його не бачимо», — наголошує Зеленський.

Що стосується контингенту та техніки на кордонах України та Росії – ми зменшення там не фіксуємо

Президент України також звернув увагу на надзвичайну кількість військовослужбовців із технікою на території окупованого Криму та неконтрольованихуряду районів Донецької та Луганської областей.

«Що стосується контингенту та техніки на кордонах України та Росії – ми зменшення там не фіксуємо. Збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно відходять назад, але дуже-дуже повільно», — каже Зеленський.

Водночас Росія не наважиться на повномасштабну ескалацію проти України, висловив свою думку Володимир Зеленський в інтерв’ю кільком телеканалам на полях форуму «Україна 30».

«Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий, зовсім! Якщо це станеться, я впевнений, ми це вже відчуваємо по тих сигналах, які є, і по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу з підтримки Європи і США незалежності країни, я вважаю, що Росія не може на це піти, тому що це може бути світова війна», – припускає Зеленський.

Я вважаю, що потужної ескалації не може бути

На думку президента, пов’язувати можливу нову ескалацію з боку Росії з традиційними військовими навчаннями «Кавказ-2021» не варто, оскільки це є перебільшенням загрози.

«Страшно тільки через такі події і через такі загрози, що можуть бути такі кроки. А такі кроки завжди історично приводять до втрат, великих втрат, сотень тисяч, мільйонів людей. Тому, мені здається, що, незважаючи на експертні думки, все ж таки, які говорять про вересень місяць… я вважаю, що такої потужної ескалації не може бути», – сказав президент України.

Американське видання The New York Times із посиланням на дані представника Міноборони США, 5 травня повідомляло, що Росія відвела декілька тисяч своїх військових від кордону з Україною, але близько 80 тисяч російських військових залишалися біля українського кордону. Це найбільша кількість від часу окупації Криму в 2014 році.

Пересування російської армії територією країни не повинне викликати занепокоєння інших країн, заявив ще на початку квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, «російська армія пересувається російською територією тими напрямками і в тому вигляді, які вважає за потрібне».

Перед тим головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.

Росія продемонструвала можливість широкомасштабної агресії – Таран

Основною загрозою національній безпеці України є Російська Федерація

Тим часом Росію основною загрозою національній безпеці України під час форуму назвав міністр оборони України Андрій Таран. Через це, за його словами, важливим питанням є розвиток потенціалу стримування.

«Основною загрозою національній безпеці України є Російська Федерація. Це системна, довгострокова загроза. Це є країна-агресор, яка становить для нас небезпеку. Стратегією національної безпеки України це було зазначено, і ми всі чітко бачили, як нещодавно Росія зухвало продемонструвала всьому світу можливість початку широкомасштабної воєнної агресії, зосередивши на кордонах з Україною безпрецедентну кількість озброєних регулярних формувань Збройних сил Російської Федерації», – заявив Таран.

Міністр оборони України зауважив, що важливим питанням, визначеним стратегією Національної безпеки, – є розвиток потенціалу стримування, що включає три основних компоненти: боєздатні ЗСУ і розвинуту систему оборони країни, підготовлений і вмотивований військовий резерв та створення надійної системи територіальної оборони.

Андрій Таран запевнив, що нині відбувається переозброєння Збройних сил України, закуповується велика кількість військової сучасної техніки, сумісної з системами НАТО.

«Це дозволить у випадку необхідності спільно діяти на полі бою», – наголошує міністр.

Очільник Міноборони також констатував підтримку США, Великої Британії, Канади та інших стратегічних західних партнерів у розвитку обороноспроможності і розвитку потенціалу ЗСУ.

Росія по своїй суті є державою-спецслужбою – Баканов

Будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій

Тим часом розвідувальною та підривною діяльністю проти України з території Росії постійно займаються близько семи тисяч співробітників російських спецслужб, повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов на форумі «Україна 30. Безпека країни».

«Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, «офісні працівники»», – каже Баканов.

За його словами, співробітники російських спецслужб створюють в Україні агентурні мережі, зривають отримання міжнародної допомоги, провокують акції протесту і ведуть пропагандистську діяльність.

Баканов заявив, що розвідувально-підривна діяльність Росії навряд чи суттєво знизиться з часом. За його словами, за минулий рік СБУ припинила діяльність п’яти агентурних мереж і затримала 12 агентів російських спецслужб. Російська сторона зазвичай не коментує такі заяви.

Насамперед рух до членства в ЄС та НАТО – Кулеба

Отримання вигод та мінімізація ризиків від того глобального протистояння, яке розгорнулося у світі між США та Китаєм

Втім, Україна має бути готова і до ризиків, пов’язаних не лише з агресією Росії, а й із глобальним протистоянням між США та Китаєм, нагадав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на форумі. За його словами, держава має мінімізувати для себе пов’язані з цим ризики і отримати максимальні вигоди.

«Пріоритети наші традиційні, вони прописані в Конституції. Це дійсно насамперед рух до членства в ЄС та НАТО. Але це також пошук місця України й, будемо відверті, отримання вигод та мінімізація ризиків від того глобального протистояння, яке розгорнулося у світі між США та Китаєм. Я вважаю, що це дві найбільші потуги, які будуть змагатися у світі у найближче десятиліття», – заявляє Кулеба.

Очільник МЗС України припустив, що одні великі за розміром країни, такі як Росія, виступатимуть в ролі «трошки меншого партнера» Китаю, а інші будуть партнерами Сполучених Штатів.

«Це абсолютно нормальна зрозуміла модель, у якій треба існувати і в якій наша держава повинна, знову наголошую, мінімізувати ризики для себе і отримувати максимальні вигоди», – наголошує Кулеба.

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський запровадив суспільний діалог в рамках відзначення 30-річчя незалежності України, що має включити у себе 30 масштабних щотижневих форумів щодо широкого кола важливих для країни питань. У березні цього року організатори Всеукраїнського форуму «Україна 30» оголосили перерву в роботі через посилення карантинних заходів у Києві.