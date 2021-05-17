Бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі – штаб

Російські гібридні сили двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні бойових дій, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил увечері 17 травня.

Ці обстріли, як вважають у штабі, мають на меті «подальше звинувачення у порушенні режиму припинення вогню» Об’єднаних сил.

«Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

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За даними штабу, ніхто з українських військових не постраждав. Про факти порушень Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила представників місії ОБСЄ.

Незаконні збройні угруповання не повідомляли про бойові дії 17 травня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.