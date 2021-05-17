Військовий експерт про вогнемети на Донбасі: «Цей випадок – досить дивний»

Ольга Кацан

16 травня біля селища Катеринівка – це Горлівський напрямок – російські гібридні сили застосували проти українських військових реактивний вогнемет. Ніхто не постраждав. Про таку зброю чутно нечасто – чи застосовувалась вона ще десь протягом цих 7-ми років?

У штабі ООС зазначили: така зброя перебуває на озброєнні російської армії та застосовувалася у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні. «Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту», – заявили у штабі.

На сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» йдеться про те, що вогневі провокації здійснювалися із застосуванням реактивних піхотних вогнеметів «Шмель» (РПВ-А). На позиції прилетіло три ракети: «На щастя обійшлося без жертв і поранених серед особового складу. Вибух ракети вогнемету мав спричинити ще й сильну пожежу. В такий спосіб вони хотіли знищити бойові позиції наших військ», – сказано у повідомленні військових.

Що за зброя і для чого

Реактивний піхотний вогнемет «Шмель» – радянська модель, проте у Росії він випускається досі. Ось як він працює – відео російських стрільб «Белое солнце 2017»:

В Україні такі вогнемети, лише радянського випуску, перебували на консервації та були розконсервовані у 2018 році. Проте згодом Україна почала випуск їхньої іншої модифікації, РПВ-16 – яку вже і постачали у війська.

«Вогнемети на озброєнні в української сторони в невеликій кількості є, це РПВ-16 українського виробництва і РПВ-А радянського. Але особисто я, скільки працюю у фонді і скільки перебував на лінії зіткнення, наживо не бачив. Їх не використовують», – каже волонтер благодійного фонду «Повернись живим», ветеран війни на Донбасі Андрій Римарук. Щодо інциденту під Катеринівкою, то за його словами, одна з випущених ракет детонувала перед позицією Збройних сил: «Якби вона влучила, то позиція була б знищена в корінь, випалена разом із землею і всім, що знаходилося всередині. Це досить небезпечна зброя, але вона є малоефективною».

Експерти стверджують, що вогнемети під час військового конфлікту на Донбасі використовуються не вперше. Військовий оглядач Михайло Жирохов розповідає, що їх застосовували ще найманці загонів Ігоря Стрілкова під час захоплення Слов'янська. А також під час штурму виконкому в Торецьку, де тримали оборону українські підрозділи. «Але цей випадок, як на мене, – досить дивний. Дальність ураження такого вогнемета – всього 600 м. Здебільшого на лінії зіткнення зараз немає «сірої», нейтральної зони, тобто позиції розташовані близько, тому не бачу сенсу використовувати саме вогнемет».

За його словами, вогнемет найбільш ефективний у міських боях, в замкненому просторі. Адже ураження супротивника відбувається через аерозоль, який підпалюється у повітрі. Якщо запустити ракету у приміщення – це дуже страшна річ, каже Жирохов, а ось проти окопу – вона зовсім неефективна: хмара розсіється вітром.

«Може, використовувалося (бойовиками – ред.) те, що мали під рукою, лише так я можу пояснити. Бойова підготовка людини, яка скористалася вогнеметом, – не дуже серйозна», – каже Жирохов.

Проте, Андрій Римарук додає, що у весняно-осінній період на Донбасі стаються масштабні пожежі, «тобто це є досить ефективна зброя для знищення позицій ворога методом вогню, його ще хлопці називають методом випаленої землі».

Крім «Шмеля», на Донбасі фіксувалось також використання іншого вогнемету, котрий перебуває на озброєнні лише в армії Росії – малогабаритного МРО-А. Ось він:

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