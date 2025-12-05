Вбивство військового ТЦК. Тепер влада змушена діяти?

37-річний військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Галицького-Франківського району Юрій Бондаренко, за даними Офісу генпрокурора, помер 4 грудня від поранень, отриманих під час нападу 3 грудня. 5 грудня його поховали.

Якими будуть висновки та реакція на це вбивство?

Хто повинен займатися мобілізацією?

Чи повинен реагувати президент України Володимир Зеленський? Як саме?

Юрій Бондаренко – ветеран російсько-української війни, брав участь у бойових діях на Донбасі, згодом почав працювати у ТЦК у Львові.

За даними прокуратури, чоловік, в якого перевіряли документи, завдав смертельних ножових поранень Бондаренку.

У день похорону ветерана підозрюваному у його вбивстві Григорію Кедруку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він визнав, що мав ніж. За його словами, все погано пам’ятає про вечір 3 грудня. Утім, виклав у суді свою версію подій.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова після вбивства військового ТЦК у Львові наголосила, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією.

«Завдання військових – формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу. Оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням відповідної інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи. Коли всі ці інституції самоусунулись і переклали відповідальність на плечі тих, хто не має відповідної спроможності, наслідки були очевидні і прогнозовані. Наслідки уже настали. Але краще пізно, ніж ніколи, почати зміни. При чому ці зміни – це як реформа мобілізації від держави, так і боротьба громадянського суспільства, медіа, свідомих громадян з навалою невігластва, безвідповідальності і російського ІПСО», – написала вона у фейсбуці.

Якою має бути реакція президента?

Військова омбудсменка Ольга Решетилова в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») заявила, що президент Володимир Зеленський поінформований про резонансну ситуацію у Львові та «болісно» її сприйняв.

«Я безпосередньо з ним не спілкувалася з цього приводу, але я знаю від колег, що він піднімав це питання і обговорював це на одній з нарад», – уточнила вона. Решетилова повідомила, що проблема комунікацій між цивільними та ТЦК перебуває у полі уваги президента й регулярно порушується на Ставках та службових нарадах.

Ветеран російсько-української війни та юрист Олег Симороз вважає, що президент і керівництво силових структур мають вийти до суспільства і чесно сказати про ситуацію з неукомплектованими підрозділами.

«Через це ми і втрачаємо території, через це ми і втрачаємо наших людей. Тому що в нас не боєздатні підрозділи. Як наслідок, з очевидних цих речей, ми маємо провести відповідну політику, щоб наші війська, наша піхота була укомплектована», – заявив він.

Симороз наполягає, що влада має визнати помилки, вибачитися перед військовими, забезпечити їх соціальними гарантіями та провести мобілізацію «для всіх верств населення».

«В тому числі, для дітей чиновників, для мажорів з київських клубів. Більше не буде економічного бронювання для не критичної галузі: айтішників і компаній», – уточнює Симороз.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.