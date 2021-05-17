З бойовиків – у депутати. Як Росія використає окупований Донбас на своїх виборах?

Після Донбасу – в Державну думу. Від керівної партії РФ – «Єдиної Росії», в парламент можуть увійти люди, які розпочинали війну на сході України. Наприклад, так званий колишній «прем'єр-міністр» угрупування «ДНР» Олександр Бородай. Чим він запам'ятався на Донбасі? Чому в РФ вирішили зробити на нього ставку і яку роль у виборах восени можуть зіграти російські паспорти на окупованому Донбасі?

Навесні 2014-го так звані «російські добровольці» зі зброєю хлинули на Донбас. Як показав досвід першого дня боїв за Донецький аеропорт – для багатьох із них це була подорож в один кінець.

Проте 7 років потому з часу тих подій війна в Україні подарувала нові можливості для тих, хто стояв біля витоків так званих «Л/ДНР»:

«Дуже довго наша організація не мала прямого стосунку до внутрішньополітичного життя Російської Федерації. Люди активні, пасіонарні повинні реалізовуватися не лише на війні, і, власне, повинні довести, що ми можемо не лише воювати, не лише захищати батьківщину на полях битви, а й зробити щось у мирному житті», – з такими словами в Ростові-на-Дону нещодавно виступав Олександр Бородай.

Це людина, яка собою, на мій погляд, символізує пряме колоніальне управління окупованими територіями Росією

Він – колишній так званий «прем'єр-міністр» угрупування «ДНР». Навесні 2014, до прикладу, разом із бойовиками проникав до Донецького аеропорту. Влітку того ж року, в Донецьку, вів перемовини про припинення вогню з перемовниками від України – Леонідом Кучмою та Віктором Медведчуком. По суті – на місці вибудовував вертикаль влади підконтрольного Москві угрупування.

«Це людина, яка собою, на мій погляд, символізує пряме колоніальне управління окупованими територіями Росією. Він навіть Олександра Захарченка вибрав просто, грубо кажучи, «показавши пальцем»: ну ось цей чоловік простий, донецький. Ось он підійде. Тобто абсолютний російський агент, який виконав певну місію, а коли вона закінчилася – поїхав з Донбасу, залишивши його на розграбування місцевим «царькам» і іншим російським кураторам», – каже головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Діхтяренко.

Зараз Бородай очолює Союз добровольців Донбасу – російську громадську організацію, яку створили ще 2015-го під протекцією екскуратора так званих «Л/ДНР» і колишнього помічника російського президента Путіна – Владислава Суркова. Як кажуть дослідники, в цю парамілітарну організацію входять найманці, які воювали не лише на Донбасі, але й на Балканах або в Придністров'ї.

Заявляють про понад 14 тисяч учасників по всій Росії і її зв'язок із тамтешньою владою – беззаперечний, вважає дослідниця проблем ОРДЛО Марія Кучеренко:

«Сама по собі така мережа не могла б існувати в РФ, не отримавши, так би мовити, «ярлик на князювання». Понад те, ми можемо сказати, що це не лише об'єднання для утилізації усієї цієї енергії комбатантів, які пройшли війни, на яких Росії, нібито, немає, але ще й суттєвий елемент внутрішньої політики в Російській Федерації. Ми знаємо, що це сила, яку застосовують на вулиці. Ми бачили, як Союз добровольців Донбасу брав участь у різноманітних заходах, пов'язаних із розгоном опозиції у різних містах Росії».

Тепер участь СДД у внутрішній політиці оформили офіційно – організація підписала угоду з партією «Єдина Росія», тож від політсили можна балотуватися на виборах – в день підписання документу про це прямо заявив секретар генеральної ради партії Єдина Росія Андрій Турчак:

«Представники Союзу добровольців Донбасу мають бути представлені в законодавчих органах влади – починаючи від муніципалітетів і закінчуючи Державною думою».

«Росія показує, що так чи інакше, рано чи пізно хтось із тих, хто допомагав влаштовувати брудні справи на території України буде нагороджений. Потрібно не забувати про те, що дуже часто ці обіцянки, – задекларовані або незадекларовані, – Росія не виконувала. І багато людей, які робили цю брудну роботу на сьогодні загинули за різних дивних обставин», – каже Андрій Діхтяренко.

Паралельно із підписанням угоди, єдинороси поїхали на окуповану частину українського Донбасу – в Луганськ і Донецьк. Там вручили медикаменти і дві машини швидких. В українському МЗС відреагували на цей візит протестом, назвавши його частиною передвиборчої кампанії.

«Ця тема (голосування на виборах до держдуми РФ, – ред.) – вона дозволяє Росії, неначе, дещо зменшети напругу в ОРДЛО. Умовно кажучи, «підчепити» суспільну думку на такий собі гачок: от проголосуєте як треба – Росія вас не забуде. От бачите, ви майже як справжні громадяни. Майже як росіяни. Майже як кримчани – ви голосуєте. Але ж зрозуміло, що жодних соціальних виплат – російських пенсій чи російського рівня зарплат там не буде», – каже Марія Кучеренко.

Те, що жителі окупованого Донбасу восени голосуватимуть на виборах до Держдуми РФ сумнівів майже немає – адже за зміни в конституцію вони свої голоси вже віддавали. Тим часом в Росії заявляють – вже зараз видали понад півмільйона паспортів на непідконтрольній Україні території. На кінець року їх кількість планують подвоїти. Та й питання підрахунку – залишається відкритим, певен російський політолог Дмитро Орєшкін:

«Нам же можуть сказати, що насправді громадян не півмільйона, а 700 тисяч. А це вже, практично, іще одна Чеченська республіка, яка завжди дивує голосуванням, майже 100% явкою і консолідованою підтримкою того, кого потрібно пану Кадирову. Тут ситуація приблизно схожа – тільки замість Кадирова виступають керівники цих самопроголошених «республік». Проконтролювати результати виборів неможливо. І це непоганий привід для патріотичної риторики напередодні виборів».

Питання, радше, у форматі голосування. Аби віддати голос за зміни у Конституціїю РФ, влітку торік жителів окупованого Донбасу возили до Ростовської області на спецдільниці. Та чи можуть в РФ піти далі і відкрити виборчі дільниці прямо на непідконтрольній Україні території?

«Для Російської Федерації окремі райони Донецької і Луганської областей України – це територія України. У всіх Указах, у всіх офіційних російських документах це називається саме так – ОРДЛО. Не «ДНР» і «ЛНР», не якось іще, а саме територія України. Було б дивно відкривати якісь виборчі дільниці на території України – не в посольствах чи консульствах, а просто тому що «нам так захотілося», – каже Марія Кучеренко.

Та це не означає, що голосування не буде. От у Європейському союзі вважають, що видача паспортів і організація виборів на непідконтрольному Україні Донбасі фактично означає інтеграцію регіону Росією. У Кремлі ж заявили, що приєднання у їхніх планах немає.