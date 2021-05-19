Пресконференція Зеленського відбудеться у «нетиповій, але об’ємній промлокації» – Подоляк

Пресконференція Володимира Зеленського за підсумками дворічного перебування на посаді президента України відбудеться 20 травня у «нетиповій, але об’ємній промлокації», повідомив Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«З 11-12-ої (години –ред.) почнеться акредитація. Будуть несуттєві обмеження (пов’язані з COVID-19). Кількість журналістів, певно, буде достатньо великою. По часу – близько 2-2,5 годин», – сказав Подоляк.

Інші деталі заходу Офіс президента оголосить до кінця дня, додав він.

Попередня пресконференція Зеленського відбулася 20 травня 2020 року просто неба.

21 квітня 2019 року Зеленський переміг у другому турі виборів президента. 10 жовтня того ж року він зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.