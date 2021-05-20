Зеленський пообіцяв заборонити таємні зустрічі чиновників та олігархів на законодавчому рівні

Президент Володимир Зеленський проанонсував, що в новому законі про деолігархізацію існуватиме окремий пункт, який заборонятиме посадовцям проводити таємні зустрічі з олігархами. Про це він заявив на пресконференції, відповідаючи журналісту програми «Схеми» Михайлу Ткачу. Журналіст запитав, чи відчуває президент себе частиною олігархічної системи в Україні чи її ворогом, навівши низку прикладів, зафіксованих «Схемами», коли представники влади Зеленського або сам президент мали непублічні контакти з олігархами.
Зокрема, президент повідомив: «У нашому новому законі про деолігархізацію чиновникам, багатьом іншим, включно з президентом, Офісом, з топами влади – не можна буде зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, тому що іноді це дуже важливо – то ця зустріч повинна бути публічною. І навіть якщо вони зустрічаються, і ця зустріч неважлива – вона також повинна бути публічною, вони будуть робити звіт про ті чи інші зустрічі».
«Частина я (олігархічної системи – ред.) чи ворог? Є результат. Я вважаю, що він є», – підкреслив глава держави та додав: «Ми розуміємо, де зараз Медведчук, ми розуміємо, що зараз з Коломойським, так, прекрасно з вами розуміємо, що у них більше немає того впливу, який був».
Серед наведених «Схемами» прикладів був приїзд першого помічника президента Сергія Шефіра додому до олігарха Ріната Ахметова та його ж неафішовані відвідини офісу Ігоря Коломойського, приїзд Віктора Пінчука до ОП, участь голови СБУ Івана Баканова у святкуванні ювілею соратника Медведчука з ОПЗЖ Григорія Суркіса та вечірка на честь дня народження самого президента у квартирі соратника Коломойського Тімура Міндіча.
Раніше під час пресконференції Володимир Зеленський прокоментував святкування свого дня народження у квартирі співвласника студії «Квартал-95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча, про що розповідали «Схеми». Президент заявив, що вечірка була для нього «сюрпризом», який влаштували його друзі. Також Зеленський підтвердив, що на святі перебувало близько 30 гостей. У той період діяло карантинне обмеження щодо масових заходів не більше 20 осіб – про що йшлося у розслідуванні журналістів «Зе-карантин».
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