Зеленський пообіцяв заборонити таємні зустрічі чиновників та олігархів на законодавчому рівні

Президент Володимир Зеленський проанонсував, що в новому законі про деолігархізацію існуватиме окремий пункт, який заборонятиме посадовцям проводити таємні зустрічі з олігархами. Про це він заявив на пресконференції, відповідаючи журналісту програми «Схеми» Михайлу Ткачу. Журналіст запитав, чи відчуває президент себе частиною олігархічної системи в Україні чи її ворогом, навівши низку прикладів, зафіксованих «Схемами», коли представники влади Зеленського або сам президент мали непублічні контакти з олігархами.

Зокрема, президент повідомив: «У нашому новому законі про деолігархізацію чиновникам, багатьом іншим, включно з президентом, Офісом, з топами влади – не можна буде зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, тому що іноді це дуже важливо – то ця зустріч повинна бути публічною. І навіть якщо вони зустрічаються, і ця зустріч неважлива – вона також повинна бути публічною, вони будуть робити звіт про ті чи інші зустрічі».

«Частина я (олігархічної системи – ред.) чи ворог? Є результат. Я вважаю, що він є», – підкреслив глава держави та додав: «Ми розуміємо, де зараз Медведчук, ми розуміємо, що зараз з Коломойським, так, прекрасно з вами розуміємо, що у них більше немає того впливу, який був».

Серед наведених «Схемами» прикладів був приїзд першого помічника президента Сергія Шефіра додому до олігарха Ріната Ахметова та його ж неафішовані відвідини офісу Ігоря Коломойського, приїзд Віктора Пінчука до ОП, участь голови СБУ Івана Баканова у святкуванні ювілею соратника Медведчука з ОПЗЖ Григорія Суркіса та вечірка на честь дня народження самого президента у квартирі соратника Коломойського Тімура Міндіча.