Помічника Медведчука з плівок Bihus.Info уже три роки судять за напад на знімальну групу «Схем» у аеропорту Києва

У записах розмов, оприлюднених редакцією проєкту Bihus.Info 17 травня, чоловік з голосом, схожим на Віктора Медведчука, після початку бойових дій на сході Україні дає вказівки щодо проведення перемовин з бойовиками чоловіку, якого журналісти ідентифікували як Дмитра Дорошенка з ГО «Український вибір». Як повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), цей чоловік – один із тих, хто увечері 7 листопада 2017 року здійснив напад на знімальну групу «Схем» біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», коли журналісти знімали розслідування про прямі перельоти Віктора Медведчука до Москви – тоді охоронці політика, в масках і балаклавах, накинулися на журналіста Михайла Ткача і оператора Кирила Лазаревича.

Дмитро Дорошенко – єдиний з нападників, кого слідство змогло ідентифікувати та висунути обвинувачення. Відтоді його справа передана до суду, де вона розглядається понад три роки. Засідання, призначене на 17 травня, в якому мали вкотре допитати Ткача і Лазаревича не відбулось, оскільки обвинувачений Дорошенко прийшов без адвокатів. Свою провину він не визнає.

17 травня журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що Віктор Медведчук негласно вів переговори з підконтрольними Росії бойовиками після початку бойових дій 2014 року. Голова проєкту Денис Бігус стверджує, що його редакція отримала записи розмов Медведчука з 2014 по 2017 роки. Згідно з ними, він вів переговори із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком, помічником президента Росії Владиславом Сурковим, російським міністром енергетики Олександром Новаком та іншими російськими політиками та високопосадовцями енергетичного сектору.

Із сюжету та записів, оприлюднених журналістами, випливає, що в травні-червні 2014-го помічник Медведчука на Донеччині та Луганщині Дмитро Дорошенко з ГО «Український вибір» за вказівкою політика оцінював готовність ватажків самопроголошених республік вести із ним переговори, та організовував їхні контакти з Медведчуком.

Крім того, як стверджують журналісти, на записах присутні прямі розмови політика з ватажками незаконних збройних угруповань: Олександра Бородая, Олексія Карякіна, Владлена Заруби. Голос, який автори розслідування ідентифікували як такий, що належить Медведчуку, стверджує, що його на участь у перемовинах уповноважили і тодішній президент України Петро Порошенко, і президент Росії Володимир Путін.

«З діалогів випливає, що Медведчук вже влітку 2014-го має постійний доступ до президента України Петра Порошенка: говорить і зустрічається з ним вночі, у вихідні, на свята. При цьому Медведчук не просто передає на Банкову інформацію з Москви, а намагається впливати на Порошенка, переконати його приймати ті чи інші рішення, про які просить Москва, зокрема щодо організації життя на окупованих територіях», – йдеться в розслідуванні.

Про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком раніше у своєму розслідуванні розповідали і журналісти програми «Схеми».

Як зазначають у Bihus.Info, на момент початку переговорів Медведчук не мав жодного офіційного статусу представника України і виконував цю роль негласно.

Текст розслідування не містить коментарів Віктора Медведчука та Петра Порошенка. Вони наразі публічно не коментували його зміст.

Віктору Медведчуку, нині – голові полтіради партії «Опозиційна платформа – За життя», 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру , наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня . Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила , що на народного депутата вдягнули електронний браслет.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» у жовтні 2018 року.