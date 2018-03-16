Суд почав слухати справу про напад охоронців Медведчука на журналістів «Схем» по суті

Солом’янський районний суд Києва почав розгляд по суті справи за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та каналу «UA:Перший») біля аеропорту «Київ» 7 листопада 2017 року з боку охорони лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука.

16 березня під час засідання обвинувачений охоронець Медведчука зазначив, що своєї вини не визнає.

У суді також визначили черговість вивчення матеріалів справи, порядок дослідження доказів та виступу сторін.

Наступне засідання суддя Оксана Криворот призначила на 3 травня.

Під час розслідування співробітники Солом’янського управління поліції міста Києва встановили причетних до нападу на знімальну групу, а одному з охоронців оголосили підозру – за статтею 171 («перешкоджання законній професійній діяльності журналістів») Кримінального кодексу України.

«Ми будемо доводити вину обвинуваченого, оскільки вважаємо, що проведені всі заходи на досудовому розслідуванні з метою встановлення винних та притягнення до відповідальності. З цього провадження виділене окреме щодо інших невідомих осіб і проводиться досудове розслідування. Про стан цього провадження наразі невідомо», – зазначила адвокат Віра Крат, яка захищає журналістів програми «Схеми» в суді.

Захисник одного з охоронців Віктора Медведчука під час підготовчого засідання заявив, що вони клопотатимуть про допит свідків.

Напад на знімальну групу програми «Схеми» стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ». Коли туди прилетів приватний борт Віктора Медведчука, його охоронці почали перешкоджати роботі журналістів, які перебували там з метою зафіксувати прямі перельоти лідера організації «Український вибір» до Росії. Віктор Медведчук, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має на це виняткове право.

Однак, як виявили журналісти, він користується цим правом також і з приватних питань. Так, у листопаді 2017 року він прилетів із Москви в компанії народного депутата від «Опозиційного блоку» Тараса Козака та бізнесмена Нісана Моісеєва.

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця в масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці на вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

Захист політика, у свою чергу, звинуватив журналістів у «втручанні в приватне життя» Віктора Медведчука та його родини, і навіть звернувся до поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо цього.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва. А 28 лютого 2018 року на прес-конференції Петро Порошенко у відповідь на запитання журналістів підтвердив офіційний статус Віктора Медведчука в процесі звільнення українських заручників.