В Алчевске бастуют металлурги, «МГБ» ищет самых активных

Охоту на забастовщиков объявило вооруженное формирование «МГБ» на оккупированных территориях Луганской области. Речь идет о протестах на Алчевском металлургическом комбинате. Собственник предприятия, фирма беглого украинского олигарха времен Януковича Сергея Курченко «Внешторгсервис», начала выдавать долги по частям. Но части эти...крохотные. Напомним, металлурги в Алчевске в этом году получили менее половины от зарплаты января. До апреля люди работали фактически бесплатно, а затем начали забастовку. Теперь же они ищут защиты у президента России и самопровозглашенного лидера Южной Осетии – ведь там «зарегистрирована» компания Курченко.

На Алчевском металлургическом комбинате, или, как его называют представители оккупационной администрации Луганской области – филиале № 12 ЗАО «Внешторгсервис» – продолжается забастовка.

По публикациям в группе «АМК. Независимый профсоюз» в «Вк» можно отследить хронологию протеста.

«Подачки»

30 апреля. Металлургам отдали остаток зарплаты за декабрь прошлого года. Также выплатили 29 процентов за январь. «Но рабочие на подачку не повелись и продолжают бастовать. Руководство ВТС (ЗАО «Внешторгсервис») боится встречаться с рабочими», – сообщают администраторы группы.

Александр Васьковский, который называет себя представителем «Независимого профсоюза шахтеров Донбасса», назвал это «первой победой». До этого Васьковский заявил, что по поводу невыплат зарплат на АМК обратился к президенту России Владимиру Путину. Также он называл представителей ЗАО «Внешторгсервис» «злодеями».

Подключилось «МГБ»

8 мая. Пользователи группы сообщают, что АМК бастует почти 20 дней. Жалуются на то, что группировка «ЛНР» не замечает беду металлургов. Также сообщают, что так называемое «МГБ» ищет Александра Васьковского.

«МГБ» тут на всех активистов устроило охоту

«МГБ усиленно ищет членов независимого профсоюза шахтеров и Васьковского, который сейчас находится в «ЛДНР». Прошли обыски в местах предполагаемого нахождения Васьковского в Новоазовске, в Донецке и Стаханове. Не смотря ни на что, забастовка продолжается!», – заявили в группе. Позднее эту информацию подтвердит и сам Васьковский: «Учитывая, что «МГБ» тут на всех активистов нашего «Независимого профсоюза шахтеров» устроило охоту, – пришлось вот снова выехать на территорию Российской Федерации».

«Внешторгсервис» – «кинул кость»

11 мая. Металлурги встречаются с представителями «Внешторгсервиса». Люди потребовали выплатить 70 процентов зарплаты за январь до конца недели, и до конца месяца – за февраль.

14 мая. Работники доменного цеха (по информации «профсоюза» около 500 человек – ред.) якобы согласились выйти на работу: им пообещали выплатить половину долга за январь и февраль, а 29 мая – оставшийся долг за февраль. С июня «Внешторгсервис» обещает платить 120 процентов зарплаты: 20 процентов – это долги за весенние месяцы.

В «профсоюзе» уточняют, что работники железнодорожного цеха продолжают забастовку.

15 мая металлурги так и не получили обещанных денег.

Из «Внешторгсервиса» кинули нам кость в виде 15 % зарплаты за январь

19 мая в «профсоюзе» сообщили о том, что начались выплаты денег: «Сегодня уроды из «Внешторгсервиса» кинули нам кость в виде 15 % зарплаты за январь… Мы не изменим своего решения! Сначала полная оплата, потом работа! Завтра нашей забастовке будет месяц! За этот месяц мы должны получить 2/3».

Письмо Путину и Бибилову

20 мая «профсоюз» отправляет письмо Владимиру Путину и руководителю непризнанной территории Южная Осетия Анатолию Бибилову. Отметим, что ЗАО «Внешторгсервис», которое связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко, зарегистрировано именно в Южной Осетии.

У двух президентов просят «провести всестороннее расследование подрывной деятельности ЗАО «Внешторгсервис». Авторы письма жалуются, что, мол, семь лет группировки «ДНР» и «ЛНР» «защищают южные границы РФ от агрессии украинских военных преступников», а рабочие при этом по четыре месяца сидят без зарплаты.

Чем владеет «Внешторгсервис»

ЗАО «Внешторгсервис» назначили временным администратором предприятий на территории ОРДЛО в 2017 году. У этой фирмы из Южной Осетии нет сайта. Поэтому структуру собственности отследить сложно. Известно, что фирме подконтрольны:

Металлургия

«Донецксталь», Енакиевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, Макеевский металлургический завод, Стахановский завод ферросплавов, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцызский трубный завод, Алчевский металлургический комбинат, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

Угледобыча

Комсомольское рудоуправление, а также угольные предприятия «Ровенькиантарцит», «Свердловантрацит», «Краснодонуголь».

По информации Московского центра Карнеги на 10 марта, «Внешторгсервис» начинает возвращать активы оккупационным администрациям. Пока речь идет о Донецком металлургическом заводе и Енакиевском коксохимическом заводе.

А в луганских пабликах уже распространяют информацию о том, что Алчевский меткомбинат планируют обанкротить и передать в управление другому собственнику.

На многих подконтрольных фирме предприятиях не выплачивают заработную плату в полном объеме. А на забастовку работников Енакиевского металлургического завода обратило внимание даже одно из крупных российских изданий. В то же время СМИ, подконтрольные оккупационным администрациям, умалчивают о протестах.

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