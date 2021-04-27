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27 квітня 2021, Київ 13:50
Донбас

На одном из крупнейших захваченных предприятий на Донбассе бастуют металлурги

ЗАО «Внешторгсервис» (связывают с олигархом Сергеем Курченко) задолжало металлургам почти полмиллиарда рублей, рабочие намерены пикетировать здание оккупационной администрации

Почти до полмиллиарда рублей (это около 200 миллионов гривен) вырос долг перед работниками Алчевского металлургического комбината, который находится на оккупированной территории. Люди бастуют и просят повлиять на ситуацию с помощью переговоров в трехсторонней контактной группе. Жители неподконтрольного Алчевска обещают 12 мая пикетировать здание местной оккупационной администрации. А так называемый «профсоюзный деятель» Александр Васьковский заявил, что о беде меткомбината сообщили президенту России Владимиру Путину.

На Алчевском металлургическом комбинате в очередной раз бастуют рабочие. Причина – долги по заработной плате. По информации профсоюзной организации АМК, находящейся на неподконтрольной территории, на 22 апреля людям задолжали 29 процентов за декабрь 2020 года, а также не заплатили за три месяца этого года.

Алчевский меткомбинат
Алчевский меткомбинат

До этого из-за долгов в конце февраля уже бастовали работники доменного цеха этого предприятия.

До 2017 года комбинатом управлял «Индустриальный союз Донбасса». Сейчас АМК называют филиалом № 12 ЗАО «Внешторгсервис». Расследователи неоднократно сообщали, что «Внешторгсервисом» руководит беглый олигарх Сергей Курченко.

За информацию о долгах – подвал и суд

В СМИ, подконтрольных группировке «ЛНР», не пишут о бедственном положении АМК. О протесте стало известно из социальных сетей и от журналиста Дениса Казанского.

Так, рабочий за месяц получает дай Бог 7-10% от положенной зарплаты

В группе «АМК. Независимый профсоюз» во «Вконтакте» о том, что работа на комбинате остановилась, написали 16 апреля. «Уже второй день на АМК работа стоит. Причиной всему этому отсутствие сырья и заказов. Напомним, что больше года на комбинате продолжаются проблемы с выплатой зарплат. Так, рабочий за месяц получает дай Бог 7-10% от положенной зарплаты», – рассказал пользователь.

В этот же день администраторы группы сообщили, что сотрудников комбината обязывают подписать обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, и «не распространять в любой форме, в том числе анонимно, сведения, порочащие деловую репутацию филиала № 12 ЗАО «Внешторгсервис».

Товарищи, скоро начинаем! Будьте готовы к забастовке! Теперь будем стоять до полной оплаты!

Нарушителям пригрозили обращением в так называемые «правоохранительные органы» и «суд», подконтрольные группировке «ЛНР». По сути, людям запретили говорить о том, что «Внешторгсервис» задолжал им деньги.

Обязательство «о неразглашении»
Обязательство «о неразглашении»

В группе на эту бумагу отреагировали так: «Они думают, что этой бумажкой заткнут нам рты и мы будем тихо мирно работать без денег! То, что вы уроды начали с перепугу платить за декабрь вас не спасет. Платите все 400 с лишним миллионов, которые нам должны или готовьтесь к бою… Товарищи, скоро начинаем! Будьте готовы к забастовке! Теперь будем стоять до полной оплаты!»

Пять дней спустя, 21 апреля, профсоюз АМК сообщил о том, что в ночь с 20 на 21 апреля началась забастовка, рабочие остановили пятую доменную печь. В комментариях один из пользователей пишет: «Эту забастовку никто в упор не видит, даже в ОК в местных группах все комментарии на эту тему удаляют, а людей банят. Подорвана последняя вера в народную республику».

Про Алчевск рассказали Путину?

Александр Васьковский, антигерой сайта «Миротворец» и представитель так называемого «Независимого профсоюза шахтеров Донбасса», записал видео о забастовке на АМК. По его информации, общий долг по зарплате – почти полмиллиарда рублей.

«Независимый профсоюз шахтеров» по вашей просьбе обратился к Путину и Бастрыкину
Александр Васьковский

«Что делать рабочим в такой ситуации? Нужно не только добиться выплаты заработной платы, но и спасти комбинат… Нужно сформировать забастовочный комитет, который заполнит вакуум власти, образовавшийся на комбинате. Нужно организовать дружины по охране имущества комбината… «Независимый профсоюз шахтеров» по вашей просьбе обратился к Путину и Бастрыкину (Александр Бастрыкин, председатель следственного комитета РФ – ред.), но без самоорганизации на местах первые победы будут упущены», – заявил Васьковский.

Также он предложил создать комиссию по фиксации ущерба и, по словам Васьковского, «всех преступлений злодеев из «Внешторгсервиса» и их пособников».

В 2020 году Васьковский был практически единственным деятелем, который информировал о забастовках на шахтах в ОРЛО. Он рассказывал об этом на российском ютуб-канале одной из партий крайнего марксистского направления.

«В краденное инвестировать не будут» – Денис Казанский

Внимание к алчевской беде привлек журналист и участник переговоров в ТКГ Денис Казанский. В твиттере он рассказал, что к нему обратились несколько жителей Алчевска. Люди попросили поднять вопрос невыплат зарплаты на меткомбинате на переговорах в рамках трехсторонней контактной группы.

Денис Казанский
Денис Казанский

В комментарии Радио Донбасс.Реалии Денис Казанский рассказал, что уже передал материалы по меткомбинату в экономическую подгруппу ТКГ. Ведь это предприятие для жителей Алчевска – основное место работы. А сейчас, говорит Казанский, у рабочих нет денег, чтобы поехать на работу.

Мы не можем повлиять на Курченко и на администрацию оккупационную
Денис Казанский

«Я-то этот вопрос подниму. Другое дело – я не уверен, что он решится. Потому что мы никак не можем повлиять на Курченко, который сейчас контролирует это предприятие, и на ту администрацию оккупационную, которая является «властью» на тех территориях. Есть надежда, что огласка подтолкнет боевиков что-то делать», – делится Казанский.

Журналист вспоминает, что до начала боевых действий комбинат был успешным, на территории строили новые цеха. Сейчас проблема с невыплатой зарплаты характерна для многих предприятий, которые подконтрольны «Внешторгсервису»

Это высасывание всех ресурсов из предприятия. А потом его забросят
Денис Казанский

«А кто же будет-то инвестировать в украденное чужое имущество. Ведь все заводы, которые там, – украдены. Это просто высасывание всех ресурсов из предприятия. А потом его просто забросят», – прогнозирует журналист.

А в одной из местных групп «Вконтакте» написали о том, что рабочие АМК хотят 12 мая, в так называемый «день республики», пикетировать здание, где расположена оккупационная администрация. С помощью общественного резонанса люди надеются получить заработанные деньги.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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