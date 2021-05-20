Кремль про підготовку можливої зустрічі президентів України і Росії: «процес іде непросто»

У Кремлі підтвердили контакти щодо підготовки можливої зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як заявив 20 травня речник Путіна Дмитро Пєсков, «процес відбувається непросто».

«Справді, контакти тривають. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Дійсно, є начерки можливих тем обговорення», – сказав Пєсков.

На питання про те, чи визначена вже дата такої зустрічі, речник Кремля відповів: «Ні».

Під час своєї пресконференції 20 травня президент України Володимир Зеленський щодо безпосередньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що сторони мають зустрітися «або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території», а не у Москві, як запропонував Кремль.

«Наскільки вам відомо, я запропонував зустріч президенту Російської Федерації в будь-якому місці нашого Донбасу, а президент Росії запропонував зустріч в Москві. Але традиційно в ситуації конфлікту зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Скажу вам відверто – розпочато розмову між офісами президента України і Російської Федерації», – додав президент.

У квітні президент Володимир Зеленський запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві. Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.