Від Франції та Німеччини треба більше тиску на Москву, з офісом президента Росії «розпочато розмову» – Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б більше тиску на Москву з боку Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«В мене була зустріч із президентом Франції Макроном і відеозустріч, доєднання Ангели Меркель, я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії. Це і пов’язано, з одного боку, з економічною ситуацією, з тиском їхніх країн всередині, і бізнесу на них, щодо санкції, і в Німеччині – щодо тиску через санкції стосовно «Північного потоку-2», – сказав Зеленський на пресконференції з нагоди двох років його президентства.

Щодо безпосередньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, то Зеленський заявив, що сторони мають зустрітися «або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території», а не у Москві, як запропонував Кремль.

«Наскільки вам відомо, я запропонував зустріч президенту Російської Федерації в будь-якому місці нашого Донбасу, а президент Росії запропонував зустріч в Москві. Але традиційно в ситуації конфлікту зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Скажу вам відверто – розпочато розмову між офісами президента України і Російської Федерації», – додав президент.

Пресконференцію президента Володимира Зеленського наживо транслює Радіо Свобода.

У квітні президент Володимир Зеленський запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві. Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».