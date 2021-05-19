«Платье для Золушки» – так называется многолетний проект «Волонтерской сотни Доброволя». Они возят по интернатам и реабилитационным центрам прифронтового Донбасса выпускные платья для девочек и костюмы для мальчиков. С каждым годом собирать гуманитарную помощь все сложнее, и волонтерам приходится выбирать те школы и учебные заведения, где поддержка нужнее всего. Корреспондент Радио Донбасс.Реалии проехался в волонтерском «бусике» от Счастья до Волновахи и обратно.

«Вот большой размер, белое такое, Юля смотри! – Да, да, надо его запомнить. Что у нас такое есть»

Поздно вечером волонтерки общественной организации «Волонтерская сотня Доброволя» перебирают на киевском складе чемоданы с платьями – в основном, вечерними. Есть среди них и концертные, и коктейльные, и повседневные – все это гуманитарная помощь ученицам прифронтовых школ и интернатов Донбасса.

«Это перед, смотри какое длинное. Впереди красивое, да. – Но оно на плечиках. На плечиках и впереди красивое». Девушки придирчиво осматривают одно платье за другим и лучшие из них упаковывают в чемоданы и грузят в микроавтобус. Через несколько часов чемоданы отправятся за несколько сотен километров от Киева. Чемоданы будут возить по прифронтовым городкам и поселкам, показывать платья завтрашним выпускницам и ученицам старших классов и раздавать тем, кто наберется смелости их взять.

«Наш любимый проект – «Платье для Золушки». Мы привозим девушкам выпускные платья в интернаты, в реабилитационные центры, в детские дома, в обычные школы, которые находятся на линии разграничения. Мы дарим девушкам и парням праздник – в свой выпускной они могут превратиться в принцесс и принцев», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии глава общественной организации Наталья Воронкова.

Волонтерить она начала еще на Майдане, а затем стала регулярно ездить на восток. Наталья много лет и помогает сама и собирает гуманитарную помощь школьникам прифронтовых сел и городов, зимой 2015 года занималась эвакуацией детей из Дебальцево во время во время боев за город, создала проекты «Искусство, которое спасает» и «Вышиванка детям АТО».

Под потолок груженый «гуманитаркой» автобус выезжает из Киева и через десять часов останавливается у Кременской областной специальной школы-интерната. Здесь живут и учатся дети и подростки с различными особенностями развития, среди которых и ДЦП, и нарушения опорно-двигательного аппарата, и аутизм. Для маленьких школьников волонтеры проводят мастер-класс по рисованию – рисуют ангелов, которых через несколько дней передадут солдатам на передовую. А для девочек постарше устраивают настоящий показ платьев и украшений.

«У нас с собой выпускные платья. Мы вам их показываем, а если кому-то что-то нравится – примеряете. Для этого клипсы нужны, да? – Ну если есть, то клипсы. – А может браслетик? – Давайте браслетик».

28 мая у девушек будет выпускной вечер. Воспитательницы помогают им выбрать и одеться в платье, подобрать украшения и обувь. Подсказывают, как лучше держаться в непривычной для некоторых одежде и помогают пройтись по сцене актового зала, как по подиуму. Школа-интернат в Кременной известна своими спортивными программами – тут училась победительница 12-х Параолимпийских игр в категории бег на 200 метров Оксана Кречуняк, серебряный призер Европы по толканию ядра Оксана Шетелева и легкоатлет Александр Алексеенко.

В школе-интернате отличный бассейн, говорит Радио Донбасс.Реалии 17-летняя Анна – кандидат в мастера спорта по плаванию. Практически все время она проводит в интернате, уезжает только на каникулы, и признается прямо – купить платье на выпускной и ей, и некоторым ее одноклассницам было бы непросто.

«С платьями – это очень всё шикарно, очень всё понравилось. Платья просто неотразимы! Украшения – это вообще, для меня очень хорошо. Нашим волонтёрам мы очень благодарны за такую поддержку, за такую помощь благотворительную», – говорит Анна. Она выбрала черное платье с серебристой вышивкой и несколько браслетов к нему.

Любой приезд волонтеров это не только гуманитарная помощь, но и общение с детьми, говорит заместитель директора школы Светлана Махура. Хотелось бы, чтобы люди приезжали к нам чаще, признается женщина.

«Для ребенка важна компания, важно, чтобы было много друзей, чтобы было с кем общаться. Особенно это важно для наших детей – у них есть определенные сложности развития, которые делают общение еще более важным», – поясняет Махура.

Из Кременной мы едем во временную военную столицу Луганщины – город Северодонецк. Здесь находится бывший интернат, ныне Областная санаторная школа, где живут и учатся дети с нарушениями дыхательного аппарата. Выпускниц здесь немного и пока они выбирают платья, волонтеры проводят для детей мастер-класс по рисованию ангела. Я замечаю, что к учителям здесь обращаются по имени и добавляют «мама».

Во всей Украине такое вроде бы только в этой школе, поясняет Радио Донбасс.Реалии учительница начальных классов Елена Калмыкова – она работает здесь почти 20 лет. Изначально в интернате учились только сироты, потом начали брать детей из малообеспеченных семей, а затем и с заболеваниями дыхательных органов.

«Детки шли к нам сначала в детский сад, с детского сада переходили в школу и им очень хотелось, чтобы у них была семья, чтобы была мама и папа. И поэтому всех воспитателей, а в основном это женщины, они называли мамами. Им так видимо было комфортнее, и они больше доверяли тогда воспитателям и учителям», – рассказывает Калмыкова.

Учащиеся начальных классов старательно вырисовывают ангелочков вслед за киевским волонтером Евгением Веселовым. Он проводит такие мастер-классы во всех школах и интернатах, куда приезжают волонтеры.

«Думаю, ребятам на передовой будет приятно увидеть такие подарки от детей, которые сделали их своими руками. Это прекрасные обереги для наших защитников. Дети их нарисуют и подпишут, а потом мы соберем все рисунки и военным», – рассказывает Евгений, держа в руках образец – белого ангела на синем фоне. Самые послушные дети рисуют теми же цветами, но большинство фантазирует и экспериментирует и с цветами, и с формами.

Волонтеры показывали и раздавали платья и пиджаки в Новоайдарской и Счастьинской областных санаторных школах, а затем двинулись на юг, к Новотошковскому. Следы обстрелов до сих пор можно увидеть на стенах домов, по поселку ездят военные машины, мы случайно наткнулись на наблюдательный пункт вооруженных сил Украины. В этом поселке волонтеры помогают обычной, а не санаторной школе, но, разумеется, платьям и костюмам на выпускной подростки рады не меньше.

«Вот костюм, иди сюда. Не стесняемся, меряем! Подходит. Next», – выбирать мальчикам пиджаки, брюки и рубашки помогает волонтер Тим Златкин. Неожиданные подарки – всегда приятно, говорит Радио Донбасс.Реалии учащийся новотошковской школы Алексей.

«Большинство людей на поселке – пожилые люди, они не работают. Кто-то работает на шахте, кто-то в школе. У некоторых есть проблема с деньгами и они не могут себе позволить купить какую-то вещь, поэтому иногда выручают волонтеры», – говорит Алексей. Десятиклассник подобрал себе костюм из гуманитарной помощи – уже второй в его жизни. Правда первый тоже появился благодаря волонтерам – около года назад.

Его одноклассница Ульяна успела попутешествовать по Украине, хотя и не по доброй воле. Новотошковское недалеко от передовой, а несколько лет назад боевые действия шли гораздо активнее – бои за 32 блокпост, столкновения в районе Желобка… В 2015-2016 года она с родителями уезжала в Одессу, затем в Тернополь, затем снова в Одессу... Когда семья вернулась в родной поселок, здесь все было разбито, говорит девушка. Сегодня девушке 16 лет – она фактически выросла на войне. Приезд волонтеров – целое событие, говорит Ульяна, это важное событие в жизни школы.

«Так как мы маленький посёлок, нас еле замечают. Нам приятно действительно, что приезжают волонтеры, там какие-то организации – вот нам сделали ремонт. Раньше были старые окна, то есть всё было старое. Мы пришли – действительно новая школа, даже в городах таких нет», – рассказывает девушка. Под вывеской школы и правда целый список гуманитарных организаций и проектов поддержки – и ЮНИСЕФ, и Восток-СОС, и «Школы как территории мира» и другие.

И наконец интернат в Новгородском Донецкой области – специальная школа №38. К детям тут приезжают не в первый раз – девочки бегут обнимать Наталью Воронкову, Юлию Кригер и Юлию Нижник-Зайченко. А они расстегивают чемоданы и начинают уговаривать девушек-выпускниц выбрать себе вечернее платье, красивые туфли или…

«Блузка бежевая, шелковая. Не? Да! Да! Мне нравится эта скромненькая ручечка – раз, раз, мне», – шутит Воронкова.

Собирать гуманитарную помощь, даже одежду для выпускников, с каждым годом все труднее, не скрывает волонтер и благодарит всю свою киевскую команду за упорство и готовность не досыпать, ездить по прифронтовым дорогам Донбасса и грузить чемодан за чемоданом. Координирует работу в Киеве волонтер Нина Беллини, а в США за сбор платьев и другой одежды отвечает Анна Бетина.

«2021 год – это очень-очень трудно. Если честно, в этом году мы собрали очень мало выпускных платьев, которые хотелось бы привезти. У нас когда-то был рекордный год, то ли 2016, то ли 2017 – одних только платьев привезли 17 чемоданов. А еще мужские костюмы, ящики с обувью, и чемоданчики с бижутерией», – рассказывает Воронкова.

Недельная экспедиция волонтеров подошла к концу. Дети Новгородского интерната собрали свои и чужие рисунки с ангелами и торжественно вручают их военным – в школу приехали два взвода пехотинцев, мужчины и женщины в полевой пиксельной форме. «Мы всегда готовы их защитить и поддержать, дети – наши будущее», – говорит Радио Донбасс.Реалии один из солдат.

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