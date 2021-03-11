(Друкуємо мовою оригіналу)

Какой должна быть современная библиотека? Радио Донбасс.Реалии поговорило на эту тему с коллективом Луганской областной библиотеки. Эти люди выехали из оккупированного Луганска в 2014 году и начали работать в Старобельске с нуля. Сейчас, говорят они, библиотека перестала быть просто хранилищем книг – это инклюзивное пространство для самообразования и развития людей всех возрастов. А вот экономить на библиотеках, как это предлагали в Славянске депутаты Олег Недава и Неля Штепа, говорят, не стоит. По мнению луганчан, библиотеки надо развивать и при этом постоянно обучать самих библиотекарей. Нужны ли вообще сейчас библиотеки Донбассу и что с ними делать?

Луганская областная универсальная научная библиотека эвакуировалась из захваченного гибридными силами России города еще в 2014 году. Вернее, выехали библиотекари и вывезли с собой документы. Все фонды остались в Луганске.

Директор библиотеки Светлана Моисеева вспоминает, что на подконтрольной Украине территории чиновники больше года решали, как быть: запустить библиотеку на базе уже существующей или начать все сначала. И в конце 2015 года решили, что областной библиотеке надо все начать с нуля в Старобельске.

За 5 лет работы, делится Моисеева, удалось восстановить все функции областной библиотеки.

Мы начинали абсолютно все с нуля: с одной ручки, с одного блокнота, с одной книжки

«Мы начинали абсолютно все с нуля: с одной ручки, с одного блокнота, с одной книжки. Фонд мы собирали с нуля. Нам помогала практически вся Украина: мы кинули клич в соцсети, через знакомых, через блогеров, что, вот, библиотека-переселенка, мы начинаем работать, необходим книжный фонд для того, чтобы библиотека была полноценная», – рассказывает о реалиях работы Моисеева. По ее словам, сейчас в библиотеке – около 12 тысяч книг, которые подарили издатели, писатели, волонтеры и коллеги из других библиотек.

«Библиотека – не хранилище, а пространство для людей»

Современная библиотека, убеждена Светлана Моисеева, – это не хранилище книг, это, в первую очередь, пространство, где могут собираться люди, общаться и получать новые знания и навыки, генерировать новые идеи.

Современная библиотека – это такая площадка, где рождается все новое

«Современная библиотека – это такая площадка, где рождается все новое, которое потом выходит в жизнь», – делится Светлана и добавляет: проблема для всей Украины – сейчас в том, что молодежь не хочет работать в библиотеках из-за низкой зарплаты.

В такой ситуации, рассказывает Моисеева, важно научить библиотекарей работать с грантовыми программами. С другой стороны, опять-таки, из-за низкой зарплаты сотрудник, обучившийся проектному менеджменту, уйдет туда, где больше платят. А законодательство запрещает из выигранных проектных денег доплачивать библиотекарям.

Это нормально: находить и привлекать деньги на развитие

«Если на тот же зарубежный опыт смотреть, то 60 процентов финансов, которые библиотеки тратят на развитие, – это как раз грантовые программы. Это нормально: находить и привлекать деньги на развитие. И надо менять законодательство для того, чтобы библиотекари, если и привлекают грантовые деньги, хотя бы с этого имели доплаты себе в виде гонораров», – убеждена Моисеева.

Также, говорит Светлана Моисеева, в Луганской области чиновники пока не высказывали предложений сэкономить бюджетные деньги за счет библиотекарей и библиотек.

Библиотеки могут менять менталитет общества

«Логично вложиться в библиотеку, как-то ее обновить, привлечь туда кадры, которые могут управлять библиотекой по-новому, по-современному – тогда это даст толчок развитию громады, – убеждена Светлана Моисеева. – Нам нужно по максимуму сохранить библиотеки. Пока это – единственное общедоступное учреждение, которое работает на развитие интеллекта человека: не хлеба и зрелищ, а на генерацию идей, обучение, на развитие критического мышления. Библиотеки – это на сегодня наиболее подготовленные учреждения, которые сегодня могут менять менталитет общества».

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С другой стороны, по мнению Моисеевой, работа маленьких библиотек нуждается в грамотном мониторинге: насколько они пользуются спросом и соответствуют желаниям жителей, и знают ли о них вообще.

«Нужно выдавать качественный контент» – Сергей Летучий

Странно, что сейчас некоторые библиотеки работают просто как книгохранилища. Ведь на их площадке можно проводить разные интересные и полезные мероприятия. В этом убежден Сергей Летучий, организатор, музыкант и общественный деятель из Старобельска.

По его мнению, современная библиотека должна быть местом, куда человек не только может прийти за книгой – здесь можно научиться новому, получить информацию и культурно отдохнуть. Например, людей старшего возраста обучают пользованию компьютером и интернетом, а детей – основам программирования.

Такие центры должны быть в Украине. Потому что это – носители украинской культуры

«Библиотеки – это уникальный ресурс. В Украине – 40 тысяч библиотек. Публичных – 16 тысяч. Эти библиотеки – сами по себе такие информационные центры, куда человек может прийти и получить информацию. Такие центры должны быть в Украине. Потому что это – носители украинской культуры», – уверен Сергей Летучий.

В маленьких городках библиотеки, делится Летучий, стали единственными местами, где может собираться молодежь и культурно проводить время, естественно, без алкоголя. Взять хотя бы «тихие вечеринки», когда молодые люди «тусят» под музыку в наушниках.

В последний раз, добавляет Светлана Моисеева, для такой «тихой вечеринки» сделали две локации.

«Можно было потанцевать, подергаться – и тихая локация. Для меня было удивительно, что большая часть молодежи всю вечеринку просидела на тихой локации в этих мягких креслах – и читали книги», – вспоминает библиотекарь.

Но надо также постоянно учить и развивать самих библиотекарей: например, в Старобельске их обучают, как вести страницы в соцсетях, как организовывать мероприятия, как работать в программах для дизайна. Но есть и такие, признает Сергей Летучий, которые не понимают, зачем им новые знания. Но последствия такого отношения к работе, прогнозирует Летучий, будут печальными.

Нужно выдавать качественный контент. Тогда люди будут подтягиваться в библиотеку и защищать это место

«Если библиотека будет не востребована, ее просто банально закроют, и библиотекари потеряют работу. И, чтобы этого не произошло, нужно выдавать качественный интересный контент. Тогда люди будут подтягиваться в библиотеку, и тогда они будут защищать это место, потому что у них есть интерес туда ходить – там происходят интересные вещи», – прогнозирует общественный деятель.

Сергей Летучий убежден: библиотеки необходимо трансформировать в инклюзивные пространства для молодежи, для людей старшего возраста, для людей с инвалидностью. Например, в США, где побывал активист, библиотеки уже так работают.

«Библиотеки уже перешли на такой формат арт-платформ, коворкингов, хабов. Там настолько разнообразны библиотеки: я, например, был в библиотеке, где записывают аудиокниги. Там стоят звукоизоляционные будки, и люди записывают в них аудиокниги», – делится опытом Летучий.

«Мы ориентируемся на предпочтения пользователей»

Мы ориентируемся на свою целевую аудиторию. И тогда уже формируем те обучающие курсы

Юлия Дубовая – библиотекарь, редактор и менеджер образовательных мероприятий в Луганской областной библиотеке. Она рассказала нам, что ее библиотека позиционирует себя как свободное инклюзивное пространство с доступным неформальным образованием для всех желающих. Ориентир – аудитория 25 плюс.

«Мы, собственно, учим людей культуре украинской речи, SMM-менеджменту, медиаграмотности и кибербезопасности, написанию постов в социальных сетях с элементами копирайтинга. То есть, все зависит от того, с какой громадой работает библиотека. Мы ориентируемся на свою целевую аудиторию, на предпочтения наших пользователей. И тогда уже формируем те обучающие курсы», – рассказывает о своей работе Юлия.

Есть ли смысл экономить бюджетные деньги на библиотеках и библиотекарях, сокращать их рабочее время? Вот как отвечает на этот вопрос Юлия Дубовая.

Со стороны власти должен быть объективный контроль и стопроцентный анализ всей работы библиотекарей

«Со стороны власти должен быть объективный контроль и стопроцентный анализ всей той работы библиотекарей, которые очутились в этой красной зоне риска. Тот пласт работы, который они выполняют сегодня, – это и есть просто образец того, как должна работать библиотека, особенно в небольшом населенном пункте, которая изо дня в день отслеживает предпочтения аудитории и к которой тянутся люди. Это самый главный показатель работы библиотекаря. Но когда закрывают на это глаза, мол, у нас же бюджет, надо выходить из положения – для меня это просто призрачные аргументы».

Кстати, идею сократить библиотекарей и ограничить время работы филиалов депутат горсовета Славянска Олег Недава (при поддержке депутата Нели Штепы) озвучил 28 января. А 24 февраля, после волны публикаций в СМИ и общественного недовольства, Недава уже высказался за то, чтобы расширить спектр услуг, которые оказывают городские библиотеки. Ни о каких сокращениях Олег Недава уже не говорил.

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