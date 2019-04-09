Возможно ли превратить старую советскую библиотеку в современную арт-площадку? Как разрушить стереотип «тишина должна быть в библиотеке» и создать свободное пространство для всех людей? Луганская областная универсальная научная библиотека, которая переехала из-за оккупации родного города в Старобельск, славится своей активностью и нестандартным подходом к работе. Во многом благодаря своей команде. Об этом рассказал Радио Донбасс.Реалии Сергей Летучий – активист, фронтмен группы Flying Swan и работник библиотеки.

– Какой вы видите современную библиотеку?

– Наша команда видит формат библиотек, когда это не только книги. Библиотека – это новое арт-пространство с возможностью обучаться, культурно развиваться, реализовать свои проекты.

– Существует стереотип, что библиотека – это что-то скучное, неинтересное для молодежи. И если сюда идут, то только за книгами по школьному или студенческому списку…

– Мы же хотим сделать библиотеку интересной для всех – для молодежи, для взрослого, для человека с инвалидностью. Я считаю, что библиотеки сейчас очень актуальны. Ведь образование и саморазвитие сейчас в тренде. Сейчас актуально получить место, где молодежь может обучаться, культурно развиваться, отдыхать. Это альтернатива хабам. И речь не только о молодежи, но и взрослых людях.

Сейчас нет понятия «пенсионер, который сидит на лавочке» и лускает семечки. Жизнь глобально меняется и люди не хотят в 65 лет так проводить время. У пожилых людей возможно есть другая система видения, но есть навыки и опыт, и им тоже нужно помочь работать с компьютерами, в интернете. Библиотека – свободная площадка для всех людей.

​– Луганская областная библиотека известна своими постоянными образовательными и культурными мероприятиями. Как прошли «Тихие вечеринки» – «Good Silent Party»?

– Главная локация вечеринок была в городе Старобельске. К нам приезжал Сергей Жадан, ребята из львовского радио «Сковорода», ди-джеи, и в библиотеке мы монтировали радиостудию.

Вечером библиотека становилась радиостудией. И проходил ивент, на котором Сергей Жадан давал интервью, ди-джей играл свою музыку, и контент транслировался в стандартном радио-режиме по всей Украине.

Одновременно в 25 библиотеках Украины проходили тихие вечеринки. Но не одними «тихими вечеринками» живем. Такие мероприятия – это инструмент, с помощью которого мы хотим библиотеки показывать, как арт-пространство. Мы проводили и быстрые свидания, и квартирники, и разные образовательные акции, и нашумевшее «Схід читає», перформанс «Пам’ятати» з Ольгой Михайлюк.

– Вы в Харькове будете выступать на форуме с темой «Нова бібліотека – вільний простір для вільних людей». Вот чтобы вы посоветовали в первую очередь изменить в библиотеках, которые только начинают меняться и становиться свободными площадками?

– Лайфхаки от Сергея Летучего (смеется – ред.) Первое – это команда, без нее ничего не сделаешь. В библиотеке должен быть не только человек, который занимается книгами, а ряд людей, которые организовывают и популяризируют библиотеки в городе. Это и ивент-менеджер, который отвечает за организацию всех мероприятий, это SMM-менеджер, который ведет соцсети, дизайнер, фотограф, райтер. У нас в библиотеке есть такие люди – это пресс-центр, который всем этим занимается.

Конечно же, важно еще, чтобы был директор, который не будет мешать, а будет помогать и направлять, и у которого такое же видение о будущем библиотеки. Это первый шаг, по-моему мнению, и этим опытом мы хотим делиться.

– На личном опыте чувствуете, что библиотеки становятся популярнее?

– Когда к нам в Старобельск приехали директор и заместитель Луганской библиотеки, мы встретились, тогда у них еще не было помещения и команды. Я занимался тогда и занимаюсь сейчас общественной деятельностью. Мы тогда делали фестивали, как активисты. И с Сергеем Жаданом уже тогда сотрудничали.

Я сначала подумал, «Библиотека? Ну такое!», но потом как-то я увидел библиотеку по-другому. А что, если делать тусовки в библиотеке и через них обращаться к молодежи? Я вижу, как люди в моем городе, как площадка, где можно поработать, пописать проекты, собраться, прийти на квартирник... У нас в Старобельске очень клевая вышла тусовка «Тихие вечеринки». Команда ребят из общественных организаций сделали 3D-маски всем, кто будет. И было очень классно и атмосферно.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)