(Друкуємо мовою оригіналу)

«Тихая вечеринка» прошла в эти выходные в библиотеках Украины от востока до запада. Акцию придумали в Старобельске – в Луганской универсальной научной библиотеке. Но одновременно с ней дискотека между книжных полок прошла во многих других городах.

Одним из городов, в которых проходила «Тихая вечеринка», был Северодонецк (Луганская область). Там свои двери для дискотеки открыла городска публичная библиотека. В прошлом году (акция проводится второй год – ред.) местные библиотекари просто наблюдали за акцией. Им понравилась идея, и в этом году решили поучаствовать.

Мы за любое новшество

«Мы подумали, что почему бы и нет? Наша библиотека за развитие перечня услуг. Что это – не только книгохранение. Мы вообще за любое новшество. Поскольку меньше всего задействована у нас в библиотеке молодежь. Именно этот сектор нашего населения выпадает. Дети идут активно. Взрослые идут осознанно. А молодежь ну не может найти с нами точек соприкосновения», – говорит библиотекарь Юлия Биловицкая.

Людей на вечеринке было немного. Порядка 20 человек. Ну и ... тихой не получилась: из-за проблем с Wi-Fi вечеринку пришлось делать «громкой». Танцевали не все. Среди тех, кто решился устроить танцпол между книжных полок – северодончанка Ольга. Говорит, что возможно людей было немного из-за слабой рекламы вечеринки, а также не совсем понятного анонса, однако сама идея ей нравится.

Я приходила сюда заниматься, потому что дома я почему-то не могла заниматься

«Для меня библиотека – это в первую очередь пространство. Пространство, в котором можно делать то, чего ты не можешь делать дома. Я, например, приходила сюда заниматься, потому что дома я почему-то не могла заниматься. Сейчас мы видим другой формат использования библиотеки. Место, где можно коммуницировать с людьми, где можно получить дополнительную информацию. То же совместное прослушивание интервью Жадана – это что-то необычное. Это интересно. Вот показы совместные проводятся, а прослушивания совместные нет. А это интересно», – считает Ольга.

«Считайте, что мы только взлетаем, дальше будет легче»

Реклама вечеринки в Северодонецке была не активной, говорит соорганизатор Ариф Багиров. К тому же, небольшое количество людей может быть связано с тем, что местные жители пока не привыкли к чему-то новому, нестандартному.

«Как говорил Эйнштейн: кто хочет видеть плоды своего труда немедленно, должен идти в сапожники. Мы дорогу начинаем маленькими шажочками. Опять же, если брать интернетную ваниль, то 80% нагрузки на самолет приходится при взлете. Считайте, что мы взлетаем, а дальше будет легче. Через такие мероприятия людей будет больше», – говорит Ариф Багиров.

«Мне очень нравится», – а это уже отзывается библиотекарь из Киева Елена. Между книжными полками «Оціум 51. Бібліотека на Русанівці» в Киеве танцевали больше двух десятков посетителей. Библиотекарь радуется: ведь это молодежь! У кое-кого из посетителей, впрочем, впечатления странные.

Это по-дикому и эта программа имеет некоторые «баги»

«Я думаю, это по-дикому и эта программа имеет некоторые «баги». Почему? На телефонах у всех немного по-разному играет музыка. И когда ты смотришь на человека, ты не понимаешь, почему он так танцует. Я себя чувствую, как будто сбежал из психбольницы и прибежал сюда», – говорит Евгений.

Однако есть и те, кому танцы вразнобой, наоборот, понравились.

Музыка идет у каждого будто изнутри

«Заинтересовало! Специально для этого купила себе сегодня гарнитуру. Мне нравится, что мы двигаемся под одну музыку, но диффузийно, музыка идет у каждого будто изнутри», – говорит Нина.

«Я остался под большим впечатлением, для меня это первая библиотека, которая была музыкальной», – говорит Евгений.

«Для меня нет разницы, где танцевать: метро это или библиотека»

«Неожиданным было соединение читающих и танцующих людей, – говорит Настя. – Я часто танцую. Для меня нет разницы, где танцевать: метро это или библиотека. Суть танца — раскрывать себя при любых обстоятельствах».

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Акцию для того и придумали, чтобы привлечь в библиотеку молодежь, говорит украинский писатель Сергей Жадан, который поддержал инициативу библиотекарей из Старобельска.

Если в библиотеке нет Wi-Fi, я не понимаю, зачем такая библиотека нужна

«Что должно быть в современных библиотеках? В первую очередь открытость. Ты в нее должен заходить и не просто видеть перед собой лабиринт полок, в который страшно заходить, потому что ты не уверен, что ты оттуда выйдешь, ты должен видеть открытое пространство. Во-вторых, она должна быть современной в плане оборудования. Если в библиотеке нет Wi-Fi, я не понимаю, зачем такая библиотека нужна. И в-третьих, там должны работать люди, которые любят свое дело», – говорит Сергей Жадан.

«Тихая вечеринка» прошла в 25 библиотеках разных городов Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)