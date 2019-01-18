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В Луганской области стартовал проект «Схід читає». За три месяца украинские писатели Сергей Жадан, Иван Андрусяк, Виктор Положий, Андрей Курков и Татьяна Стус проведут тур по библиотекам 15 городов. Цель проекта – возобновить жизнь библиотек: они должны быть не просто хранилищами книг, но и центрами развития. Что действительно читает восток Украины, и где пройдут встречи с украинскими писателями?

Станица Луганская, Старобельск, Сватово, Счастье… Всего 15 городов, в которых в рамках проекта «Схід читає» пройдут встречи украинских писателей с местными читателями. Вход на мероприятие бесплатный, все, что нужно – это желание провести приятно время и любовь к книгам, шутят в библиотеках. Первую часть литературного тура проведут Сергей Жадан, Иван Андрусяк, Виктор Положий, Андрей Курков и Татьяна Стус. Далее на маршрутах будут добавляться и другие современники, говорят организаторы.

«В библиотеку нужно возвращать жизнь, они не должны быть просто местом хранения книг. Много библиотек, с которыми мы дружим, давно стали центрами культурной жизни. Библиотеки в Константиновке, Дружковке, Авдеевке, в моем родном Старобельске – туда возвращаются люди, и мы хотим поддержать это. Очень важно наполнять фонды библиотек свежими изданиями, новыми книгами, которые можно найти на полках книжных магазинов», – рассказал Сергей Жадан во время презентации проекта в Харькове.

В библиотечном туре писатели не только пообщаются с читателями, но подарят еще и книги учреждениям от Украинского института книги. Среди них и украинские переводы иностранных произведений, и книги детских писателей, и современных украинских авторов, и, конечно же, участников проекта «Схід читає».

Еще три года назад Луганская областная универсальная научная библиотека имени Горького, которая из-за оккупации Луганска переехала в Старобельск, не знала, как начинать свою работу. Здание есть, полки для книг в небольшом количестве тоже, а книг современных нет. Тогда из других областных библиотек, издательств привозили сюда книги. А Радио Донбасс.Реалии предложило слушателям поделиться своими библиотечными архивами. ​По результатам акции, в Старобельск отвезли около тысячи книг – классиков и современных, детских и научных – на любой вкус.

Теперь «Горьковка», как ее называют читатели, не просто библиотека, а современное пространство, где молодежь может отдохнуть и поучиться, а сегодня – еще и встретиться с украинскими писателями, чьи книги здесь читают с особым интересом. По словам директора библиотеки Инны Рыбянцевой, такие встречи нужны, чтобы больше молодежи интересовалось украинскими книгами.

«И вот я смотрю по контингенту, который к нам приходит – читателей пожилого возраста у нас практически нет. Они приходят и спрашивают, а что у вас можно почитать из любовных романов. А у нас такой литературы нет. Практически все – это литература, которая создавалась за эти 4 года. Современная. Наверное, именно это вызывает интерес у молодежи. Усилился особенно интерес к украинской книге и тем событиям последних лет, которые происходят на Донбассе», – говорит Инна Рыбянцева.

Также директор Луганской областной универсальной научной библиотеки имени Горького отметила, ежегодно они сдают статистические данные о том, сколько книг было выдано читателям и на каком языке. Если в довоенное время украинских книг в этом общем объеме было 20-30%, то теперь достигает 70%.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)