Проблемний регіон: 9 книжок, які допоможуть зрозуміти Донбас

«Донбас ніколи не розмовляв українською… Донбас завжди був бунтівним… Донбас – це терикони та «бидлота»…» На жаль, Донбас стереотипний. Близько 23 років регіони України не дуже цікавилися, що відбувається одне в одного, а тому виникла купа стереотипів, які розповідали одне одному замість книги жахів. Було зручно вірити в те, що на Донбасі усе гірше і «не так, як у нас». Донбас вимальовувався як проросійськи налаштований регіон без етики, моралі і культури. Але східні області України мають свою історію, яку чомусь раніше було невигідно висвітлювати, свою етнографію, про яку вже почали забувати. Радіо Донбас.Реалії зібрало перелік книжок, які допоможуть побачити Луганщину та Донеччину іншими – у всій красі.

Ідентичний Донбас: Хіроакі Куромія «Зрозуміти Донбас»

Збірка статей та інтерв’ю американського дослідника Хіроакі Куромії, що розповідає про формування ідентичності східного регіону. Автор вважає, що Донбас завжди був проблемним регіоном для будь-якої влади. Москва чекала від цих територій якусь провокацію, адже саме тут були приховані головні вороги радянської системи, а в часи незалежності України – зі сходом не мали змоги порозумітися. Хоча цьому регіонові саме українські традиції свободи та демократії, на думку Куромії, ближчі, ніж російські традиції автократії. В книжці «Зрозуміти Донбас» автор називає всі події, які визначили культурну своєрідність Донбасу протягом декількох століть його історії.

Стереотипний Донбас: Станіслав Федорчук «Демонтаж лицемірства»

Збірка статей донецького політолога, які публікувались у різних виданнях з 2007 по 2012 роки. Матеріали автора про заснування та розвиток Донеччини та Луганщини, вплив козаччини на історію східного регіону, а також інші віхи в історії, через які Донбас має свої особливості менталітету. Крім того, автор порушує питання регіонального та державного патріотизму, а також розвінчує помилкові стереотипи, які захопили інші області України.

Український Донбас: Вікторія Івлева «Мандрівка или путешествие фейсбучного червя по Украине»

Російська журналістка подорожує Україною, щоб нарешті порушити ті стереотипи, які поділяють люди в її державі. Вікторія Івлева спілкується з людьми на Донбасі та Західній Україні, пропонує дітям з усіх куточків написати листа своїм одноліткам в Росію, шукає тих стереотипних «бандер» та «фашистів», але замість цього зустрічає щирих українців. Своєю мандрівкою вона протиставляє те, що побачила, пропаганді, яку постійно чує від ведучих російських каналів.

Етнографічний Донбас: Сергій Татаринов, Станіслав Федотов «Штетл Бахмут»

Українські історики розповідають про життя євреїв у Бахмуті в різні періоди – від легендарних часів хозар до СРСР, – а також вказують їхні досягнення в усіх сферах: торгівлі, промисловості, культурі, і навіть революціях.

Крім того, в цій книжці можна знайти безліч інших цікавих фактів і статистики – наприклад, євреї першими відкрили друкарню в Бахмуті, розпочали будівництво залізниць Донбасу. Також автори розповідають про «радянізацію» єврейського населення, початок антисемітизму тощо.

Мистецький Донбас: «Кіноревізія Донбасу 2.0», укладач Станіслав Мензелевський

Наукові статті, як українських, так і зарубіжних дослідників, – це справжня фільмографія Донбасу в радянському та сучасному світовому кіно. Яким східний регіон постає в головних фільмах СРСР? Як зображували працю шахтарів уже під час незалежності України? Хто і навіщо складав стереотипне уявлення про регіон териконів? Крім відповідей на ці питання, у книжці «Кіноревізія Донбасу 2.0» також зацікавлять і хронікальні фотографії Луганщини та Донеччини.

Народний Донбас: Анатолій та Ізольда Яхно «Відродження вишивки на Донеччині»

Вишивальні шви, які вже забули, візерунки, які притаманні лише східним регіонам; історія походження народної вишивки… Ця книжка – справжня енциклопедія вишивки східних регіонів України. Крім того, подружжя Яхно оцінили значення кольорової гами вишивки – чому обирали саме такі кольори, що майстрині намагалися донести своїм вибором і як ці яскраві візерунки впливали на людину. Також ця книжка зруйнує всі стереотипи, що на Донбасі ніколи не було своєї вишивки. Крім того, на сторінках цієї збірки можна побачити приклади сорочок та рушників різних століть.

Літературний Донбас: Антологія українських письменників Донбасу «Порода», укладач Станіслав Федорчук

У 2017 році Україна побачила антологію письменників Донбасу під назвою «Порода». Це твори поетів та прозаїків, які народилися в Луганській та Донецькій областях або розпочали там свою літературну діяльність. Це представники різних поколінь: класики та сучасні письменники, – а також іноземці, які пишуть про Донбас. «Порода» демонструє своєрідність східного регіону, відкриває нові імена в українській літературі, а також показує українську культуру Донбасу, яку зазвичай намагалися заховати за стереотипами.

Донбас іншого виміру: Сергій Рафєєнко «Довгі часи»

У місто Z. прийшла війна, яка змінила життя кожного жителя. На околиці міста стоїть лазня «П’ятий Рим», у якій постійно зникають відвідувачі-бойовики. Лише працівники лазні – колишній викладач філософії Сократ, дівчина Ліза та хімік Вересаєв – знають, що колодязь, який є в центрі будівлі, – це шлях у потойбічний світ. І в тих, хто хоче потрапити в Україну або в Росію з міста Z., є лише один вихід – померти…

Донбас для дітей: Павло Кущ «Чотири нявкісти і Він»

Чотири коти – Субота, Яєчня, Сироїжка та Пегас – залишилися без господарів на околиці прифронтового окупованого селища. Вони розповідають про своє життя після того, як в їхнє місто прийшла війна. Комусь спалили будинок, коли знайшли у господарів український прапор; в іншого – бабуся залишилася в окупації, дідусь поїхав на вільну територію, а котові нова влада не подобається, і він втік до лісу. А ще є інопланетянин, який прийняв образ сільського хлопчика Веніаміна, тож коти його прозвали просто ВІН.

Саме через цих героїв автор розповідає дітям: як почалася війна на сході України і як вона вплинула на життя людей.

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Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org

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