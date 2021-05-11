Байки, балалайки и «батяня комбат»: группировка «ДНР» отмечает начало оккупации

Гости из Абхазии, Южной Осетии, оккупированного Крыма, России, полуторачасовое шествие по центру Донецка и концерт группы «Любэ». Так группировка «ДНР» отмечает годовщину нелегального «референдума» об отсоединении от Украины и «день республики». Жители оккупированных территорий Донецкой области поучаствовали в полуторачасовом шествии по центру Донецка под несколько раз пускавшимся дождем.

С чего это началось

11 мая 2014 года в городах Донецкой и Луганской области, подконтрольных гибридным силам России, провели так называемый «референдум». Люди должны были ответить на вопрос: поддерживают ли они так называемый «акт о государственной самостоятельности «ДНР». Не было наблюдателей, города контролировались людьми с оружием, российские медиа распространяли информацию о якобы планах Киева убивать русскоязычных, уже шли бои гибридных российских формирований с украинской армией за Славянск.

Роман Лягин, так называемый «глава ЦИК ДНР», который сейчас находится в украинском СИЗО под следствием, 12 мая 2014 года сказал журналистам, что «бюллетени» получили чуть более 2,5 млн. человек. Говоря о цифрах, Лягин запутался в десятых и сотых. Ответ ему подсказывал сидящий рядом Денис Пушилин.

«Количество проголосовавших «за» 89 целых, семь… (десятых – шепчет Пушилин). Десятых. Сейчас. Семь сотых. Нет. Семь десятых процента. Восемьдесят девять целых семь десятых процента (в зале звучат аплодисменты – ред.)», – подытожил Лягин.

По информации российских гибридных сил, в Донецкой области на так называемые участки пришли более 71 процента людей, в Луганской – около 81 процента.

Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента Украины, назвал происходящее «фарсом». По данным Турчинова, в Донецкой области на открытые боевиками участки пришли 32 процента от общего числа голосующих, а в Луганской – 24 процента.

Будет ли наказание неотвратимым?

Романа Лягина задержали полиция и СБУ в июне 2019 года, подробностей его попадания на подконтрольную территорию они до сих пор не раскрыли. Сейчас Лягина судят в закрытом режиме: обвиняют в терроризме, государственной измене и причастности к созданию в Донецке тюрьмы «Изоляция».

Общественный деятель из Донецка Виталий Овчаренко отмечает, что за два года провели всего два заседания «по сути», и дело Лягина пытаются развалить. К этому, предполагает Виталий, могут быть причастны чиновники, которые руководили Донецком и областью во времена «русской весны».

Роман Лягин много знает о событиях 2014 года

«Роман Лягин много знает о событиях 2014 года. И он либо сказал, либо намекнул некоторым людям у власти, что он молчать не будет. Людям, которые сквозь пальцы смотрели на организацию вот этих так называемых коллаборантских «референдумов» и других процессов. И, соответственно, эти люди включились в его, так сказать, «решалово», – делится активист.

Виталий Овчаренко говорит, что представители гражданского общества, в том числе переселенцы, ветераны АТО, родственники погибших на Донбассе украинцев, следят за судом на Лягиным. Позиция самого обвиняемого неизвестна, так как суды проходят в закрытом режиме.

Иностранные делегации

А пока Роман Лягин в тюрьме, в Донецке празднуют. Ранее уже анонсировали начало праздника с приема иностранных делегаций. О каких же иностранцах идет речь?

Еще 10 мая СМИ, подконтрольные группировке «ДНР», упомянули так называемого президента непризнанной территории Южная Осетия Анатолия Бибилова. Приехали в Донецк и представители сепаратистского региона Абхазия.

РИА Новости сообщило, что в Донецк впервые приехала делегация из аннексированного Россией Крыма. Возглавил эту делегацию Владимир Константинов, так называемый председатель государственного совета.

Также из сообщений подконтрольных гибридным силам России медиа известно, что в Донецк накануне приехали Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», а также депутаты Госдумы России Дмитрий Саблин, Александр Карелин, Казбек Тайсаев и другие.

Приехал на праздник и руководитель группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Шествие

Перед началом шествия ведущие говорят о доктрине «Русский Донбасс», о годе русской культуры.

«Более 130 национальностей, но один – русский – язык. Одна культура, которая объединяет всех нас… Мы – русские», – вещает диктор.

После такого вступления перед трибуной, где стоит главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин, начинаются танцы. В кадре танцоры машут стилизованными балалайками.

После началось само шествие. Его под ритмы рока открыли байкеры. Мотоциклисты проехались с флагами группировок «ДНР» и «ЛНР» и с российским триколором. На главной трибуне за всем этим наблюдал российский байкер Александр «Хирург» Залдостанов, поддерживающий войну с Украиной.

Вслед за мотоциклами пошли депутаты так называемого «народного совета»., участники движения «Донецкая республика» с плакатами «Наш выбор – Россия» и участники молодежной организации «Молодая республика»: них в руках плакаты красного и синего цветов, сделанные в виде сжатого кулака. Некоторые несут плакаты с надписью: «Будущее в руках молодежи».

В акции поучаствовала так называемая «федерация профсоюзов» и члены «компартии «ДНР». У коммунистов в руках плакат с лозунгом, в котором слово «ДНР» представили в среднем роде: «ДНР» создано волей народа Донбасса», а еще на красном флаге видны профили Ленина и Сталина.

Вот что в это время говорит диктор: «Встав в 2014 году на пути украинского национализма и фашизма, а также западного империализма, Донбасс вновь выполнил роль защитника и пограничной крепости «русского мира». Также о Донбассе говорят как о центре русской индустриальной и военной культуры.

Прошли по центру Донецка и несколько десятков людей в камуфляже и штатском с плакатами «Красный Лиман» (после декоммунизации – Лиман) и «Славянск» (город находится на свободной части области).

Вспомнили ведущие о поэте Сергее Есенине. В это время мимо главной трибуны проезжала платформа с женщинами и мужчиной, сидящими возле стола с самоваром и баранками.

Поучаствовали в акции еще и: Тельмановский район, Старобешевский район, Новоазовский район, Амвросиевский район, Горловка, Енакиево, Дебальцево, Ясиноватая, Кировское, Ждановка, Шахтерск, Торез, Харцызск, Зугрэс, Иловайск, Снежное, Докучаевск, Макеевка.

Во время шествия казалось, что флагов России в разы больше, чем флагов самой группировки «ДНР». Звучали и лозунги: «У Донбасса – русские дух и стать», «Слава русскому Донбассу», «Наше будущее – только с Россией», «Донбасс – это сила русского мира», «Да здравствует русский мир», «Донбасс и Россия – одна история, одна судьба».

Пушилин, Турчак и «Любэ»

Когда шествие закончилось, выступил главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин. Он в который раз повторил тезисы российской пропаганды о государственном перевороте в Киеве, о националистах, которые развязали «гражданскую войну».

«Мы верны идеалам «русского мира» и держим курс на единство всех русских», – отметил Пушилин.

А вот что заявил Андрей Турчак, представитель партии «Единая Россия»: «Семь лет назад жители Донбасса не согласились с государственным переворотом, который произошел в Киеве. Вы встали на защиту своей родной земли, своей истории… Россия всегда была, есть и будет вместе с вами».

Во время шествия ведущий вспомнил артистов, которые выступали в оккупированном гибридными силами России Донецке. Это Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Григорий Лепс, Лолита, Стас Пьеха. 11 мая боевики созвали дончан на группу «Любэ».

Реакции очевидцев начала войны

Никакого пункта о включении "ЛДНР" в состав России в этих отксеренных бумажках не было

Журналист Андрей Дихтяренко, луганчанин: «...пророссийская часть тогда же получила смачную пощечину: никакого пункта о включении "ЛДНР" в состав России в этих отксеренных бумажках не было. Кремль сразу же определил донбасских новороссов на самую низшую ступень в иерархии коллаборантов: их засунули под шконку, на которую взгромоздился присоединенный Крым. 7 лет эти люди живут в бессмысленной дыре, работают крысами в лаборатории для военных и политтехнологических опытов».

Говорить, что это донбасяне позвали войну, нельзя. Война была задумана, спланирована, основана и ведется до сих пор Кремлем

Журналист Александр Белокобыльский, луганчанин: «Роль того небольшого количества граждан, которые пришли на участки, была только в «легализации» гибридной оккупации ОРДЛО Россией. Участки для голосования в этот день открылись далеко не все – именно с целью создания очередей и картинки для российской пропаганды. Таким образом, вина тех голосовальщиков – в создании этой картинки. Но говорить, что это донбасяне позвали войну, нельзя. Война была задумана, спланирована, основана и ведется до сих пор Кремлем».

Кроме шествия и концерта в Донецке провели, как сообщает подконтрольный группировке «ДНР» ресурс «ДАН», хореографический флешмоб, «продемонстрировав... многообразие русских культурных традиций».

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